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Zabıtayı vuran Aleyna'dan kan donduran sözler!

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Trabzon'dan Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen Aleyna Ö.'nün (24), aralarında husumet olan zabıta memuru Gamze Yıldız'ı (33) bir kafede tabancayla vurarak yaralaması ile ilgili açılan davanın görülmesine başlandı.
Zabıtayı vuran Aleyna'dan kan donduran sözler!
Zabıtayı vuran Aleyna'dan kan donduran sözler! Zabıtayı vuran Aleyna'dan kan donduran sözler! Zabıtayı vuran Aleyna'dan kan donduran sözler!

Olay,  Mudanya ilçesinde geçen yıl Ekim ayında meydana geldi. Trabzon'da yaşayan Aleyna Ö., bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan Gamze Yıldız ile konuşmak için Mudanya'ya geldi. Aleyna Ö., Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Gamze Yıldız ile sahilde buluştu. İki kadın sahilde bir süre yürüdükten sonra bir kafeye oturdu. Bir süre sonra çantasından tabanca çıkaran Aleyna Ö., Gamze Yıldız'a ateş etti. Omzundan yaralanan Gamze Yıldız, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken,  gözaltına alınan Aleyna Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra Yenişehir Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Savcı, sanık Aleyna Ö. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan  ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı. Aleyna Ö.nün yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya, sanık Aleyna Ö., ile müşteki Gamze Yıldız ve avukatları katıldı. Zabıta memuru Yıldızın şikayetçi olduğu davada sanık Aleyna Ö., "Gamzeyi isteseydim öldürebilirdim. Ateş etmeye kendi isteğimle son verdim" dediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, Aleyna Ö.ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için erteledi.

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