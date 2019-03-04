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Amedsporlu futbolcu ifade verdi!

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Amedsporlu futbolcu ifade verdi!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine Amedsporlu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlattı. Emniyet ve savcılıkta ifade veren Çalar, hakkındaki iddiaları yalanlayarak elinde kesici alet olmadığını söyledi.
Amedsporlu futbolcu ifade verdi! Amedsporlu futbolcu ifade verdi! Amedsporlu futbolcu ifade verdi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

 

İfade verdi: 'Elimde kesici bir şey yoktu'

Bunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.

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