Doktordan skandal paylaşım!

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Pınar Türkoğlu’nun sosyal medya hesabından tedaviye gelen tesettürlü hastalarını, ‘Söyleyecek bir şey bulamıyorum’ notuyla paylaşması tepkilerine neden oldu.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Pınar Türkoğlu, kendisine tedavi için gelen hastalarını aşağılayıcı bir ifadeyle İnstagram hesabından paylaştı. ‘Söyleyecek bir söz bulamıyorum’ ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlar ise pes dedirtti. Yaptığı paylaşımla hem hasta haklarını hem insan haklarını hem de doktorların Hipokrat Yemini hiçe sayan Dr. Pınar Türkoğlu’na ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

DR. PINAR TÜRKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

TAKİPÇİLERİ DE DESTEK VERDİ

Paylaşımıyla insanları giyiminden ve inancından dolayı aşağılayan Dr. Türkoğlu’na ise takipçilerinden destek geldi. Bu olay, bu zihniyetteki insanların iktidara geldiklerinde ne gibi uygulama yapabileceklerini ve ne kadar ileri gidebileceklerini bir kez daha akıllara getirdi.