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Trabzon son dakikada yıkıldı!

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Trabzon son dakikada yıkıldı!
Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçse de 90. dakikada yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Trabzon son dakikada yıkıldı! Trabzon son dakikada yıkıldı! Trabzon son dakikada yıkıldı!


Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden taraflar 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

 

Trabzonspor'un golleri 30 ve 45+1. dakikalarda Anthony Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 63. dakikada Perica ve 90'da penaltıdan Trezeguet attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 37 puanla 4. sırada kaldı. 6 maç sonra ligde puanla tanışan Kasımpaşa ise 30 puanla 11. sırada yer aldı.

 

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

Kasımpaşa: Scuffet, Veysel Sarı (Dk. 46 Hafes), Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Josue Sa (Dk. 81 Khalili), İlhan Depe (Dk. 46 Hajradinovic), Pavelka, Trezeguet, Perica

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Amiri), Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

Goller: Dk. 30 ve 45+1 Nwakame (Trabzonspor), Dk. 63 Perica, Dk. 90 Trezeguet (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 53 Sadiku, Dk. 79 Josue Sa, Dk. 90+3 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 81 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Novak (Trabzonspor)

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