Trabzon son dakikada yıkıldı!

Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden taraflar 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un golleri 30 ve 45+1. dakikalarda Anthony Nwakaeme'den geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 63. dakikada Perica ve 90'da penaltıdan Trezeguet attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 37 puanla 4. sırada kaldı. 6 maç sonra ligde puanla tanışan Kasımpaşa ise 30 puanla 11. sırada yer aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Göztepe deplasmanına çıkacak.
Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz
Kasımpaşa: Scuffet, Veysel Sarı (Dk. 46 Hafes), Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Josue Sa (Dk. 81 Khalili), İlhan Depe (Dk. 46 Hajradinovic), Pavelka, Trezeguet, Perica
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Amiri), Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega
Goller: Dk. 30 ve 45+1 Nwakame (Trabzonspor), Dk. 63 Perica, Dk. 90 Trezeguet (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 30 Veysel Sarı, Dk. 53 Sadiku, Dk. 79 Josue Sa, Dk. 90+3 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 81 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Novak (Trabzonspor)