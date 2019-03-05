İYİ Parti adayı Saadet Partisi lehine çekildi

Şanlıurfa'da İYİ Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi.

İP'in adayı Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da siyasetin tıkandığı düşüncesiyle belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.

"SP LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Yaptığı görüşmeler sonucunda Saadet Partisinden Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri lehine adaylıktan çekildiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Projeleri ve vizyonu benim hedeflerimle aynı olan Aslan ve Cevheri ile yol yürüme kararı aldım. İstişare neticesinde almış olduğum bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karaköprü halkının bu kararımıza gerekli desteği vermesini talep ediyorum. Bu sebeplerden dolayı Karaköprü Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum."

HDP ADAYLARI DA SAADET PARTİSİ LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları da Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.

ADIYAMAN: CHP+HDP >> SAADET PARTİSİ

CHP ve HDP yine, Adıyaman'da aday çıkarmayarak Saadet Partisi'nin adayını destekliyor.

ORDU: İYİ PARTİ >> SAADET PARTİSİ

Ordu'da da İdris Naim Şahin'in önce, İYİ Parti'den aday olduğu açıklandı. Ancak gelen tepkiler üzerine İYİ Parti bu karardan vazgeçti. Şahin ise Saadet Partisi'nden aday oldu. İYİ Parti ise Ordu Büyükşehir'den aday açıklamadı.