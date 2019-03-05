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İtalya'nın Türkiye oyunu kafaları karıştırdı

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İtalya merkezli şekerleme şirketi Ferrero Fındık'ın Türkiye’de 150 milyon liralık yatırım yapacağını açıklaması kafaları karıştırdı.
İtalya'nın Türkiye oyunu kafaları karıştırdı
İtalya'nın Türkiye oyunu kafaları karıştırdı İtalya'nın Türkiye oyunu kafaları karıştırdı İtalya'nın Türkiye oyunu kafaları karıştırdı

İtalyan hükümetinde koalisyon ortağı Lega Partisi ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mara Bizzotto, 15 Şubat 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu’na Türkiye’den fındık ithalinin sağlık açısından riskli olduğunu ifade eden bir karar tasarısı sundu. 

 

İtalyanlar kendi fındık üreticilerini ve fındıklarını korumak için Avrupa parlamentosuna sundukları bildiride; Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını istediler. Bu istemlerine gerekçe olarak da, Türk fındığının yüksek oranda aflatoksin içerdiğini ve bu nedenle İtalya ve Avrupa’daki vatandaşların sağlığını korumak için Türkiye’den fındık alımının sınırlandırılmasını talep etti. Bu hamlenin üzerinden daha günler geçmesine rağmen, İtalya merkezli şekerleme şirketi Ferrero Fındık, 2019 yılı içinde Türkiye’de 150 milyon liralık bir yatırım hedeflediğini açıklaması ise şaşkınlık yarattı.

2002'DE OLAYI YENİDEN KAŞIDILAR

 

Bu karar tasarısına sert tepki gösteren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, Türkiye’den sonra dünyadaki en büyük fındık üreticisi olan İtalya’nın, fındığın en büyük tüketicisi olan AB ülkelerini kendi lehine çevirmek için Türk fındığını kötüleyecek algı operasyonlarında bulunduklarını söyledi.

İtalyan milletvekilinin söz konusu önergede öne çıkarmaya çalıştığı aflatoksin sorununun 2002 yılında gündeme geldiğini ve bunun da AB sınır kapılarında sondaj usulü aflatoksin denetimi yapılması ile aşıldığını hatırlatan Sevinç, “2002 yılındaki sorunun aşılmasından sonra tüm AB ülkelerine yapılan fındık ithalatında devam etmektedir. Yani AB yıllardan bu yana fındık ithaline sorunsuz bir şekilde devam etmektedir” dedi.

İTALYA'NIN REKOLTESİ TÜRKİYE'NİN 7'DE 1'İ

AB ülkelerinin yılda ortalama 650-700 bin ton kabuklu fındık üreten Türkiye’den yılda 400 bin ton kabuklu fındık ithal ettiğini belirten Sevinç, buna karşılık İtalya’nın yıllık ortalama rekoltesinin 100-120 bin ton kabuklu civarında olduğunu kaydederek, “Bu rakamlara bakıldığında AB ülkelerinin veya İtalya’nın Türkiye’den fındık ithal etmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin mümkün olmayacağı da açıktır” diye konuştu.

Sevinç, şöyle konuştu:

”Hal böyle olmakla birlikte ‘bir musibet bin nasihatten iyidir’ ata sözümüzden yola çıkarak, Türk fındık ihracatına engel koymak için tabiri caiz ise pusuya yatmış çevreler olduğunu bir kez daha hatırlamalı ve aflatoksin sorununun bilhassa kurutma ve depolama sırasında yapılan hatalı uygulamaların bir sonucu olduğunu unutmayarak bu konularda özenli davranmaya dikkat etmeliyiz. Öyle bilinmelidir ki, Türkiye’nin fındık üretim ve ihracatındaki dünya liderliği başkalarının stratejik hamleleri ile değil, ancak kendimizin fındık üretim ve ihraç politikalarımızda yapacağımız ve yapmakta olduğumuz yanlışlar ile tehlikeye düşebilecektir.”

İTALYAN FİRMADAN TÜRKİYE'YE 150 MİLYON TL'LİK YATIRIM

FERRERO Fındık CEO'su Marco Gonçalves, şirketin Trabzon Fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye uzun vadeli güvenimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Ferrero Fındık, 2019 yılı içinde 150 milyon liralık bir yatırım hedefi koydu. Bu yatırımlar Ferrero Değerli Tarım Programıyla fındık üreticilerine yönelik eğitim ve teknik destekler ile üretim ve lojistik tesislerimizde devam eden büyüme ve geliştirme çalışmalarını kapsıyor" dedi.

FINDIK BAHÇELERİNİN DURUMU İYİ

Gonçalves, fındık pazarındaki son gelişmelere ilişkin olarak da, "2018-2019 yılı, hem kalite hem de miktar olarak iyi bir sezondu ve Ferrero'nun gereksinimlerini karşıladı. 2019-2020 mahsüllünü gözlemliyoruz. Henüz çok erken olmasına rağmen, fındık bahçelerindeki mevcut durum çok iyi. Bu da bakış açımızı çok olumlu etkiliyor" dedi ve ekledi:

"Bu dönemde gündemimizde, şu ana kadarki en yüksek rekoltenin alınması beklenen Şili var. Rekoltenin 30 bin tonu bulması bekleniyor ve kalitenin de en iyi seviyede olması öngörülüyor. Bu durum Şilinin fındık piyasasındaki yerini önemli bir oyuncu olarak pekiştiriyor.

UZUN VADELİ PLANLARI UYGULUYORUZ

"Stratejik partnerimiz olarak Türkiye'de de İtalya ve Şili gibi ülkelerde başarısı kanıtlanmış uzun vadeli programları uygulamaya hazırız. Bu programlar prim sistemi ile desteklenmiş ve kalite odaklı üretim yapan fındık üreticilerine öngörü ve stabilite sağlayarak sektörün sürdürülebilirliğini de artırıyor."

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