Denizli'nin sağlık durumu nasıl?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı.

Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı.



Tansiyonunun düştüğü öğrenilen deneyimli teknik adam, ikinci yarıda yedek kulübesinde yer almadı. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit sahaya çıktı.





DENİZLİ'DEN AÇIKLAMA!



Denizli yaptığı açıklamada, ''Ufak bir sinirlenme oldu 2. golden sonra... Doktorumuz tansiyonuma bakmak istedi..Biraz yüksek çıktı, o kadar. Gayet iyiyim. Her maç oluyor ama doktoru bu sefer dinledim...'' ifadelerini kullandı.