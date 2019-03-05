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Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

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Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü (USIP) tarafından düzenlenen "Pakistan'ın öncelikleri" adlı panele katılan Büyükelçi Han, Pakistan'ın dış politikasını ve Hindistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük' Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük' Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

Han, ABD ile olan ilişkilerinin Pakistan'ın kuruluşundan bu yana devam  ettiğini ve barış, ekonomi ve terörle mücadele kapsamında ortak hedefler izlediklerini belirtti.

 

Han, "ABD ile olan ilişkimiz, sonuç olarak belirleyici ve önemli.  Birlikte çalıştığımız zaman olağanüstü başarılar elde ettik." ifadelerini  kullandı.

Özellikle Pakistan Başbakanı İmran Han hükümetinin dış politikada  insan dostu, kalkınma odaklı ve barış merkezli bir gündem izlemek için yeni bir  Pakistan inşaa etmeye çalıştığını vurgulayan Han, ABD ve diğer ülkelere  Pakistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

 

"PAKİSTAN KENDİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

Hindistan ile olan gerginliğe de değinen Han, Pakistan'ın tüm barışçıl  adımlarına rağmen Hindistan'ın agresif ve provake edici adımlar atmaya devam  ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İki ülke olarak uçurumdan döndük. En azından şimdilik. Ama durum hala  ciddiyetini koruyor. Mesela Hindistan'a ait savaş uçağının pilotunu geri teslim  etmemizin hemen ardından sınır kontrol noktalarımıza saldırılar yapıldı. Bu  saldırılar esnasında iki askerimiz ve sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Bu  durum ilk defa yaşanmıyor ve bizi diken üstünde bırakıyor. Başbakan (İmran Han)  göreve geldiğinden beri sorunların diyalog ile çözülebileceğini vurgulamasına  rağmen Hindistan, bölge barışını ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Bu  durumda Pakistan kendini savunmaya devam edecek."

Büyükelçi Han, Hindistan medyasında yer alan "Pakistan'ın, Hint  uçaklarını Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarıyla düşürdüğü ve ABD'nin bundan  rahatsızlık duyduğu" iddialarına da cevap vererek, öyle bir bilginin kendilerine  ulaşmadığını kaydetti.

"PAKİSTAN, AFGANİSTAN'IN KENDİSİYLE BARIŞTIĞINI GÖRMEK İSTİYOR"

Öte yandan Han, Pakistan'ın, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki  barış görüşmelerine ilişkin politikasına yönelik bir soruya cevap vererek,  Pakistan'ın Afganistan konusunda ana politikasının ülkede barışın sağlanması  olduğunu söyledi.

Pakistan'ın, Afganistan'da yaşananlar sebebiyle Afganistan'dan sonra  en fazla zarar gören ülke olduğunu dile getiren Han, özellikle ABD medyasının  ülkesinin yaşadığı acıları ve Afgan halkı için yaptıklarını görmezden geldiğini  belirtti.

Han, şunları söyledi:

"Şu an 2,7 milyon Afganlı mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Terörizme  karşı yoğun çabalar sarfediyoruz. Öte yandan Hindistan'a karşı sınırlarımızı  korumaya çalışıyoruz. Bunlara rağmen bizim bölgede barışın sağlanması konusunda  yeteri kadar çaba sarfetmediğimizi söyleyen var. Pakistan, Afganistan'ın kendisi  ve komşu ülkeleriyle barıştığını görmek istiyor ve bunun için elinden geleni  yapıyor. Bu konuda Başkan Donald Trump'ın verdiği çabaları da destekliyoruz."

HİNDİSTAN PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan  idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve  44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı  kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında  bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle  Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları  Hindistan hava sahasına girdi.

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