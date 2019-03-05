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Trump'tan Türkiye adımı!

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan GTS Programından Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıkladı.
Trump'tan Türkiye adımı!
Trump'tan Türkiye adımı! Trump'tan Türkiye adımı! Trump'tan Türkiye adımı!

Başkan Trump'ın Kongre'ye yolladığı mektup, Beyaz Saray tarafından  yayınlandı.

 

Mektupta, 1974 Ticaret Yasası'nın 502(2) (2) maddesi referans  verilerek, "Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş  Tercihler Sistemi (GTS) Programından çıkarmak niyetimi size bildiriyorum."  ifadesi kullanıldı.

Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

 

"Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den  yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm  için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli  hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye, gelişmiş ekonomisi  sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir."

Mektupta ayrıca, ABD'nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına  dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğine vurgu yapıldı.

HİNDİSTAN DA GTS PROGRAMINDAN ÇIKARILIYOR

Öte yandan Trump, yine Kongre'ye gönderdiği ayrı bir mektupta  Hindistan'ın da söz konusu GTS Programından çıkarılması niyetini ifade etti.

Hindistan, söz konusu programdan son yıllarda en fazla faydalanan  ülkelerin başında geliyordu.

ABD resmi kaynaklarında yer alan bilgiye göre, 1974'te yürürlüğe giren  GTS programı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye  toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlamaktaydı.

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