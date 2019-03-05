05 Mart 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:02Güneş 07:26Öğle 13:21İkindi 16:31Akşam 19:05Yatsı 20:24
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 104.193 0.90
  • Altın: 223,352 0.36
  • Dolar: 5,3718 -0.07
  • Euro: 6,0823 -0.63

Korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü

»
İstanbul Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı (52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi
Korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü
Korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü Korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü Korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü. 


İÇERİ GİRDİĞİNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izine rastlamadı. Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor. 

 

EVE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değilizTarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi." dedi.
Korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldüKorkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldüİstanbul Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı (52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi
Trump'tan Türkiye adımı!Trump'tan Türkiye adımı!ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan GTS Programından Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıkladı.
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verirEndişelendiler: Türk Akımı bize zarar verirUkraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi Kobolev, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin hayata geçmesi halinde Ukrayna'nın, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki konumunu tümüyle yitirebileceğini söyledi.
Erdoğan görür görmez hemen otobüsü durdurdu!Erdoğan görür görmez hemen otobüsü durdurdu!Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.
Korkutan deprem... İstanbul'da da hissedildiKorkutan deprem... İstanbul'da da hissedildiBaşbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • "Onlar bize saldırmazlar!"05 Mart 2019 Salı 07:49
  • Soylu: Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür, ya tutukludur05 Mart 2019 Salı 07:49
  • İYİ Parti adayı Saadet Partisi lehine çekildi05 Mart 2019 Salı 07:40
  • Bekçi ve polis alımı ne zaman?05 Mart 2019 Salı 07:37
  • Doktordan skandal paylaşım!04 Mart 2019 Pazartesi 15:44
  • Amedsporlu futbolcu ifade verdi!04 Mart 2019 Pazartesi 15:24
  • Bakanı Gül uyardı: Bu simsarlara kanmayın04 Mart 2019 Pazartesi 15:22
  • PKK'dan büyük kaçış! Hepsi teslim oldu04 Mart 2019 Pazartesi 14:08
  • Zabıtayı vuran Aleyna'dan kan donduran sözler!04 Mart 2019 Pazartesi 12:39
  • Çavuşoğlu sert çıktı: Korkak Müslüman ülkeler...04 Mart 2019 Pazartesi 12:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri