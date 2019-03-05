05 Mart 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:02Güneş 07:26Öğle 13:21İkindi 16:31Akşam 19:05Yatsı 20:24
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 104.193 0.90
  • Altın: 223,016 0.21
  • Dolar: 5,3802 0.16
  • Euro: 6,0965 0.23

'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz

»
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi." dedi.
'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz
'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz


Ortaylı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre ve Sergi  Sarayında düzenlenen Çanakkale Zaferi Konferası'nda yaptığı konuşmada, Mersin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

18 Mart'taki Çanakkale Deniz Zaferi'ne değinen Ortaylı, düşman  donanmasının Gelibolu'dan geçerek İstanbul'a gelip işi bitirmeyi hedeflediğini  belirtti.

Nusret Mayın Gemisi tarafından o gece mayın döşendiğini hatırlatan  Ortaylı, şöyle konuştu:

 

"Savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir  bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına  orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, 'Efendim  biz kıyıları, Geliboluyu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız.'  dediler. Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar  verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda  kaldı. Dolayısıyla 'Çanakkale Geçilmez' lafı oradan kaldı. Çanakkale Geçilmez'  lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi."
 

Ortaylı, denizdeki savaşın ardından kara hücumlarının yaşandığını, o  dönemde "Almanlar bunlara kazdırdı" diye söylentilerin de yayıldığını aktardı.

"Bu Alman'ın kazanacağı bir şey değil." diyen Ortaylı, bunun büyük bir  savaş olduğunu vurguladı.

Ortaylı, "Birinci harpte bunun gibi bir savaş örneği Fransa ve  Rusya'da kısmen görülür. İkinci harpte daha fazla vardır ama savaşı çıkaran ve  çok kuvvetli görülen Almanya'da böyle bir gazi şehir yok. Çanakkale bütün doğu ve  batı dünyasında çok önemli bir safahattır. Türk imparatorluğunun bir parça düzgün  bir komuta altına girdiği vakit neler yapacağını gösterir. Asker son derece  dayanıklı ve tahammüllüdür." diye konuştu.

Mersin'in önemine de değinen Ortaylı, Atatürk'ün sık sık kenti ziyaret  ettiğini dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye ve Rusya arasında büyük müzakereTürkiye ve Rusya arasında büyük müzakereBOTAŞ’tan büyük gaz müzakeresi… BOTAŞ, Rus Gazprom’la üç kritik konuyla ilgili müzakere sürecini başlattı. Masadaki konu başlıkları gaz fiyatı, “al ya da öde” ve süresi dolacak sözleşmenin uzatılması.
'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değilizTarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi." dedi.
Korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldüKorkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldüİstanbul Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı (52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi
Trump'tan Türkiye adımı!Trump'tan Türkiye adımı!ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan GTS Programından Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıkladı.
Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verirEndişelendiler: Türk Akımı bize zarar verirUkraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi Kobolev, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin hayata geçmesi halinde Ukrayna'nın, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki konumunu tümüyle yitirebileceğini söyledi.
Erdoğan görür görmez hemen otobüsü durdurdu!Erdoğan görür görmez hemen otobüsü durdurdu!Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.
  • Korkutan deprem... İstanbul'da da hissedildi05 Mart 2019 Salı 07:51
  • "Onlar bize saldırmazlar!"05 Mart 2019 Salı 07:49
  • Soylu: Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür, ya tutukludur05 Mart 2019 Salı 07:49
  • İYİ Parti adayı Saadet Partisi lehine çekildi05 Mart 2019 Salı 07:40
  • Bekçi ve polis alımı ne zaman?05 Mart 2019 Salı 07:37
  • Doktordan skandal paylaşım!04 Mart 2019 Pazartesi 15:44
  • Amedsporlu futbolcu ifade verdi!04 Mart 2019 Pazartesi 15:24
  • Bakanı Gül uyardı: Bu simsarlara kanmayın04 Mart 2019 Pazartesi 15:22
  • PKK'dan büyük kaçış! Hepsi teslim oldu04 Mart 2019 Pazartesi 14:08
  • Zabıtayı vuran Aleyna'dan kan donduran sözler!04 Mart 2019 Pazartesi 12:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri