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'Sözde müttefiğimiz' ABD'den açık tehdit

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Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki işbirliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardıklarını açıkladı.
'Sözde müttefiğimiz' ABD'den açık tehdit
'Sözde müttefiğimiz' ABD'den açık tehdit 'Sözde müttefiğimiz' ABD'den açık tehdit 'Sözde müttefiğimiz' ABD'den açık tehdit

Eski Başkan Barrack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satışı yapmayan ABD, kendi ulusal güvenliğini korumak için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alan Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti.

 

S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi yaklaşıyor. Son dönemlerde tekrar F-35 kartına sarılan ve başka sebepler üzerinden Türkiye'yi hedef alan ABD yönetimi yeni bir açıklama daha yaptı.

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ABD'DEN TÜRKİYE'YE BİR S-400 TEHDİDİ DAHA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu. ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki işbirliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardıklarını belirtti. Pahon, "Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması, ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki işbirliği için ağır sonuçlar doğuracak. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz, fakat bununla birlikte Rus S-400 sistemlerini satın alınmasının geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz. Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık" diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasında kriz olmuştu! Katar'dan flaş S-400 açıklaması

KATAR'I DA TEHDİT ETTİLER

Öte yandan dün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüş ve S-400 alabilecekleri sinyalini vermişti.

"Rusya'dan bazı askeri ekipmanları almak için görüşmeler sürüyor. S-400 sistemi hakkında henüz karar verilmedi" diyen Al Sani, Suudi Arabistan'ın bu alıma karşı olduğu iddialarına ise, "Katar'ın Rusya'dan veya başka herhangi bir ülkeden aldığı silahlar Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri ilgilendirmez. Bu karar Katar devletinin vereceği bir karardır" demişti.

RUSYA'DA AVRUPA'YA S-400 KONUŞLANDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Baltık Denizi'ne kıyısı olan ve ülkenin en batısındaki Kaliningrad şehrine S-400 hava savunma sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.

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