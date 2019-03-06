Türkiye'ye F-35 sevkiyatı hakkında ABD'den ikinci açıklama!

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.
Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi.
Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi.
ABD DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulandı.