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Türkiye'ye F-35 sevkiyatı hakkında ABD'den ikinci açıklama!

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin önerisi verecek.
Türkiye'ye F-35 sevkiyatı hakkında ABD'den ikinci açıklama!
Türkiye'ye F-35 sevkiyatı hakkında ABD'den ikinci açıklama! Türkiye'ye F-35 sevkiyatı hakkında ABD'den ikinci açıklama! Türkiye'ye F-35 sevkiyatı hakkında ABD'den ikinci açıklama!

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.

 

Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi.

Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulandı.

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