İşte konut projesinin şartları!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 TOKİ konutuyla ilgili detayları paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV yayınında TOKİ'nin 50 bin konut sözüne ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Kurum, 2+1 ve 3+1'lik konutların, yüzde 10'luk peşinatlarla satılacağını söyledi, Çarşamba gününden itibaren başlayacak başvuru sürecinin 19 Nisan'a kadar süreceğini ifade etti.

Kurum, başvuru şartlarına ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi:

BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesiyle ilgili 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız, 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.

Talepleri alırken alt gelir grubu ve orta gelir grubuna yönelik aynı zamanda şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.

PEŞİNAT YÜZDE 10, TAKSİT 240 AY

Yüzde 10'la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler.

BİNALAR 5 KATI GEÇMEYECEK

Biz 50 bin konutluk projeyi yatay şehirleşme anlayışıyla bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak şekilde az katlı 4-5'i geçmeyen örnek bir şehircilik anlayışını tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru sahiplerimiz başvuracakları proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor.

Yaş sınırı: 2+1 konutlarımız için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor.

Başvuru ücreti: 2+1 konutlarımız için 500 lira, 3+1 konutlarımız için de 1000 lira başvuru ücreti alacağız.

Gelir şartı: 2+1 konutlarımız için en fazla 4500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor.

3+1 de gelir şartımız yok.

AYLIK TAKSİT MİKTARI

2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor. Projenin mevkiiyle konumuyla ilgili değişiyor.

6300 KONUT İSTANBUL'DA OLACAK

50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul'da, 2934 tanesi Ankara'da, 2500 tanesi İzmir'de, 2200 tanesi Adana'da yapılacak.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 50 bin konutun talebi toplanacak.