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CHP'den skandal başvuru!

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CHP'den skandal başvuru!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı.
CHP'den skandal başvuru! CHP'den skandal başvuru! CHP'den skandal başvuru!

-Türkiye'nin uzay sanayinde faaliyet göstermek için kurduğu Uzay Ajansı'nın iptali için CHP Anayasa mahkemesine başvurdu.

 BAKAN VARANK DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın duyurduğu gelişmede CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bu gelişmeyi duyuran Varank "Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu." ifadelerini kullandı.

HALUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ: MİLLETÇE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Havacılık, uzay ve ileri teknolojiler alanında atılan her adıma milletçe sahip çıkmamız lazım.Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş’ların başına gelenler artık bir daha tekrarlanmamalı.'' ifadelerini kullandı.

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