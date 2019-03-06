Mısır'a iade edilen Hüseyin aklını yitirdi

Darbeci Sisi yargıçlarının karşısına çıkarılan Muhammed Abdulhafız Hüseyin, henüz savcı sormadan suçlamaların tümünü kabul etti. Abdulhafız'ın gördüğü işkencelerden akli melekesini kaybettiği iddia edildi.

Atatürk Havaalanından Mısır'a geri gönderilen Muhammed Abdulhafız'ın dün "mahkemeye" çıkarıldığı öğrenildi.

Gözlerinin iyi görmediği ve akli melekelerini kaybettiği gözlenen Abdulhafız'ın, savcı karşısında henüz hiç bir soru gelmeden suçlamaları kabul ettiği aktarıldı.

17 Ocak'ta Somali'den geldiği Atatürk Havaalanı'ndan Mısır'a ters kelepçelenmiş bir vaziyette geri gönderilen Abdulhafız, o tarihten bu yana "gizli hapishaneler" olarak nitelendirilen ve resmi kayıtlarda görünmeyen işkence merkezlerinin birinde tutuluyordu.

Duruşmada bulunan arkadaşları Abdulhafız'ın ağır işkencelere maruz kaldığını ve kendilerinin de onun bağırtılarını duyduklarını, sonuç olarak da akli dengesinin bozulduğunu açıkladılar.

Abdulhafız'ın Atatürk Havaalanından Mısır'a geri gönderildiği, 4 Şubat'ta paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra yayınlanan yazışmalar, havaalanına geldiği andan itibaren arkadaşlarının Abdulhafız'ın Türkiye'ye girmesi için devreye girdiklerini ve buna rağmen gıyabında idam cezasıyla yargılandığı ülkesine geri gönderildiğini gözler önüne sermişti.

ATATÜR HAVAALANIN'DAN İADE EDİLMİŞTİ

Mısır'da hakkında idam kararı olan rejim muhalifi Muhammed Abdulhafız Hüseyin'in 'istenen suçlular' arasında olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin tanımadığı Sisi rejimine iade edilmesi tartışmaya yol açmıştı.

Abdulhafız, geçtiğimiz günlerde idam edilen 9 gençle aynı davada (Savcı Hişam Bereket'e suikast davası) idam cezasıyla yargılanıyor.

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