İstanbulluların uzun süredir bekledikleri iki dev projenin açılışı için sona gelindi. Çamlıca Camii yarın, Gebze-Halkalı pazara açılıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii yarın ibadete açılacak.

6 yılda tamamlanan caminin açılışının 3 ayların müjdecisi Regaib Kandili'ne denk gelmesi de ayrı bir anlam taşıyor.

İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca'da inşa edilen bu muhteşem camide 63 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor.

Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

İkinci dev proje ise Gebze-Halkalı Banliyö hattı...

Yaklaşık 6 yıldır kapalı olan hattın açılışı birçok defa ertelenmişti. İlk etabı Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi arasında boğaz geçiş tüneli ile birlikte açılan hat tamamen bitişinde ise 76.6 km uzunluğa sahip olacak ve 114 dakika seyahat süresi gerçekleştirecek. 70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze hattı 10 Mart 2019 tarihinde açılacak. Hatta banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor.