06 Mart 2019 Çarşamba17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:25Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:07Yatsı 20:25
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 103.731 -0.44
  • Altın: 223,111 -0.03
  • Dolar: 5,3851 -0.10
  • Euro: 6,0844 -0.10

ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması

»
ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Palladino, ABD'nin S-400 konusunda pozisyonunun değişmediğini ve Türkiye'nin Rusya'dan bu sistemleri alma girişiminin ABD'yi ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getirdi.

Hava savunma sistemi konusunda Türkiye ile beraber çalışmayı ve Türkiye'nin değerlendirmesi için Patriot ve diğer sistemleri teklif ettiklerini belirten Palladino, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Ayrıca, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik."

ABD Kongresinin geçen yıl çıkardığı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA), Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Dün Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin oturumuna katılan ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söylemişti.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yahudi yerleşimciler Kudüs'te Filistinli ailenin evine el koyduYahudi yerleşimciler Kudüs'te Filistinli ailenin evine el koyduİsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Halebi ailesinin evini zorla ellerinden aldı.
ABD Dışişleri'nden S-400 açıklamasıABD Dışişleri'nden S-400 açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
Mısır'a iade edilen Hüseyin aklını yitirdiMısır'a iade edilen Hüseyin aklını yitirdiDarbeci Sisi yargıçlarının karşısına çıkarılan Muhammed Abdulhafız Hüseyin, henüz savcı sormadan suçlamaların tümünü kabul etti. Abdulhafız'ın gördüğü işkencelerden akli melekesini kaybettiği iddia edildi.
Pakistan'dan korkutan açıklama: Durum ciddiyetini koruyorPakistan'dan korkutan açıklama: Durum ciddiyetini koruyorPakistan'ın Washington Büyükelçisi Asad Majeed Han, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin kısmen azaldığını fakat iki ülke arasındaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü (USIP) tarafından düzenlenen "Pakistan'ın öncelikleri" adlı panele katılan Büyükelçi Han, Pakistan'ın dış politikasını ve Hindistan ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.
Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldıÇin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı1,4 milyarlık nüfusunu kontrol ve denetim altında tutmak isteyen Çin, halkı teknolojik “yakın markaja” almış durumda.
  • Trump ve ailesine büyük şok05 Mart 2019 Salı 07:52
  • İtalya'nın Türkiye oyunu kafaları karıştırdı05 Mart 2019 Salı 07:43
  • Pakistan-Hindistan arasında yeni kriz!05 Mart 2019 Salı 06:36
  • İngilizlerden TF-X kararı!04 Mart 2019 Pazartesi 12:18
  • Kenya'da ABD'li isimleri taşıyan helikopter düştü!04 Mart 2019 Pazartesi 11:52
  • Ülkeye geri dönüyor!04 Mart 2019 Pazartesi 03:00
  • Lopez ABD yaptırımlarıyla alay etti03 Mart 2019 Pazar 08:28
  • Soros 17 milyon lira aktardı03 Mart 2019 Pazar 08:27
  • Cumhuriyetçilerden Ilhan Omar'a 'terörist' benzetmesi02 Mart 2019 Cumartesi 15:30
  • Venezuela askerlerine ihanet karşılığı dolar vadediyorlar!02 Mart 2019 Cumartesi 06:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri