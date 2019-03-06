Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 241 kişi için 145 adrese baskın

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 241 kişinin yakalanması için 145 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyona değişik birimlerden 3 bin 500 polis katıldı.
Operasyonda özel harekat birimleri de yer aldı.
Tarihi Kale Mahallesi'nde yapılan yapılan operasyonda örgütün faaliyetlerine ilişkin sıra dışı bilgilere de ulaşıldı. Örgüt üyelerinin "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladığı belirlendi.