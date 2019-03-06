Türkiye ile İran'dan ortak operasyon kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır.

Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder.

(Millet İttifakı) Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor.

94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur.

Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir.

(Terörle iltisaklı belediye başkanları) Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok.

İRAN'LA PKK'YA KARŞI ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanı Soylu, İran'la PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıklayarak, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.

Soylu, "Murat Karayılan'a çağrıda bulunayım, sözde şehitler kataloğu çıkarıyordu, 2018'de niye çıkarmadılar, hadi çıkarsınlar. PKK tarihinin en kötü dönemini yaşıyor" dedi.