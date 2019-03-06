ABD'li şirketin binasına saldırı! Çok sayıda ölü var

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı 5 kişinin Celalabad Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına saldırdığını belirtti.
Saldırıda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise şirketin giriş kapısında önce bir patlama yaşandığını, ardından silahlı saldırı gerçekleştiğini aktardı.
Katar merkezli Al Jazeera'nin Arapça edisyonu, Afganistan'daki saldırıda hedef alınan binanın, ABD ordusuna özel projeler üreten ve bu projeler üzerinde çalışan şirkete ait olduğunu öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.