Erdoğan'dan sert sözler: Teröristler gibi görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında, mart ayında 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.



Erdoğan "Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'yi "Bu nasıl Türkiye'ye katkıda bulunmaktır." diye eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

BU AY İÇİNDE ÖDENECEK

2019 yılı destekleme ödemelerini hızla gerçekleştiriyoruz. Yılın ilk iki ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini paylaşmak istiyorum.

Mart ayı içinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitki desteklerinde 98 milyon lira, sulama desteğinde de 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.

Böylece yılın ilk 3 ayında üreticilerimize 8 milyar 770 milyon liralık desteği sağlamış olacağız.

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

Her tarım alanına beton yığını dikersek bu vatana ihanet ederiz. Halen 250 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı yakında 300'e çıkarıyoruz. Buralar sadece tarım yapılan yerler olarak kalacak."

TÜM ÜLKEME SESLENİYORUM

Tarım sektöründe de para çok önemli. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifiyle 6,4 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kredilerin geri dönüş oranı yüzde 98 oranında olmasını önemli görüyorum.

Spekülatörlerin gayesi üreticinin hakkını korumak değil, bir kısmı kar hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tüm ülkeme sesleniyorum, hiç kimsenin ne üreticimizin alın terine, ne tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tıpkı teröristler gibi spekülatörlere muamele ediyoruz.

BUNU İTİRAF ETMEMİZ GEREKİYOR

Ülkemizde en çok tartışılan hususlardan birisi hayvancılıktır. Maalesef vatandaşlarımıza istediğimiz fiyat seviyelerinden et sunamadığımızı itiraf etmemiz gerekiyor. Üretimdeki artışlar sayesinde kişi başı süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir.

Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemiz için 2 kat daha büyümemiz gerekiyor. Kim ne hizmet verdi, ne hizmet veriyor, siyaset gözlüğünün ötesinden bir sağduyu ile değerlendirmenizi istiyorum. Bugün oynanan oyunları daha iyi anlama imkanı bulacağınıza inanıyorum.

31 MART'I BEKLİYORLAR

Terör örgütünün çukur eylemleri güneydoğumuzu mahvetti. Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devletin parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu. Durup dururken güvenlik güçlerini devreye sokmadık. bu adımı ülkenin huzuru için attık.

Bir yatırımın olması için güvenin istikrarı olması lazım. Bu olmadığı zaman yatırım yapılmaz. Bütün bunlar olmayınca FETÖ ile kanlı bir darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Ana muhalefet "PYD bize neden saldırsın diyor" Bu nasıl bir anlayış ben de diyorum ki saldırdı saldırdı. Son olarak geçen yıl ağustos ayında ekonomi silahını çektiler. Tamamen suni bir anafor oluşturarak Türkiye'nin ekonomisin batırmaya çalıştılar.

Şimdi son bir umutla 31 Mart'ı bekliyorlar. Şayet istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluştururlarsa tüm cephelerden ülkemize saldırı hazırlığı yapıyorlar.

Ama buradan söz veriyorum bunlara asla fırsat tanımayacağız.

CHP, terör örgütlerinin saldırılarında darbe girişimlerinde hiçbir zaman Türkiye'nin yanında yer almamıştır. Kılıçdaroğlu Avrupa'da terör örgütlerinin temsilcileriyle paçavralarıyla yan yana fotoğraf çektiriyor.

CHP TÜRKİYE'NİN UZAY YARIŞINDAN NEDEN RAHATSIZLIK DUYUYOR

Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından CHP neden rahatsızlık duyuyor. Uydu yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları daha ileriye taşıyacak Uzay Ajansı kurma çalışmalarına engel olmaya çalışmak nasıl Türkiye'nin ilerlemesine katkıda bulunmaktır. Kendileri tuğla üstüne tuğla koymazlar, yapanları engellemeek için de Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutarlar.