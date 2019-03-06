Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 318 firmanın konkordatodan çıktığını belirterek 5.4 milyar liralık kredinin konkordatodan kurtulduğunu belirtti. Bakan Albayrak, şubat ayında 43 milyarlık kredi büyümesi gerçekleştiğini de açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 318 firmanın konkordatodan çekildiğini ve sürecin tersine döndüğünü açıkladı. Bakan Albayrak, KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti 5 milyon TL'ye çıkarıldığını müjdeledi. Bakan Albayrak, "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor." ifadelerini sözlerine ekledi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık, ama hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık. Finansal disiplin ve dengelenme sürecinden asla vazgeçmedik. Dış dengelenme sürecinde çok ciddi mesafe aldık. Önümüzdeki süreçte ekonomimiz, kırılganlık iyileşince potansiyeline hızla yaklaşacak. Cari işlemler açığı 2018 hedefi itibariyle 27.6 milyar seviyesine geriledi. Ocak ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimizi çok net görmeye başladık. Bu süreç 2019 yılında hız kesmeden Ocak ve Şubat ayındaki verilerle çok net gördüğü süreci ortaya koydu.

İhracatımız yüzde 5, ithalatımız yüzde 22 oranında geriledi. Önümüzdeki süreçte ekonomimizdeki kırılganlıkların giderilmesiyle birlikte -ki şubat ile birlikte bunu görmeye başladık- potansiyeline hızla yaklaşmaya başlayacak.

ORTADA BİR NUMARA VAR

Özellikle uygulamaya koyduğumuz para ve maliye politikalarının yanında enflasyonla mücadele yapılıyor ve Şubat ayı itibariyle yüzde 20'nin altını görüldü. Özellikle tanzim satışları başarısıyla, serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor.

DÜŞÜŞ HIZ KESMEDEN SÜRECEK

Son dönemde ekonomide yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı enflasyon oranında kaydedilen başarıdır cari açıkta düşüş hız kesmeden sürecek. Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı. 2.çeyrekle beraber çok önemli ve olumlu adımları göreceğiz, 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek. Bu da hem faiz hem maliyetleri hızlı bir şekilde düşürecek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz.

KOBİ'LERE MÜJDEYİ VERDİ

Sadece kobilerimiz için 20 milyar liralık hazine destekli paketin ardından 2. paketi devreye aldık. Hizmet sektörü için de gerekli adımları atacağız. KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Bankalarımızın ve reel sektörümüzün yanında olacağız.

318 FİRMA ÇEKİLDİ

Konkordato süreci tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı, konkordato da dengelenme süreci başladı. Borç ödeme niyetinde olan firmalara çözüm yolu bulunmaya başlandı. 7 bankayla birlikte konkordatolu firmaların mali durumu analiz edilip, borç ödeme niyetleri de araştırılarak mali durumlarına en uygun çözümler bulunmaya başladı. Alacaklı bankalarla kredi yapılandırma sürecine hız kazandırıldı. Diğer tüm bankalar da bu sürece katıldı. Yüzlerce firmayla müzakere süreci tamamlandı.Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi. Mart-Nisan gibi toplam 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak.

43,5 MİLYARLIK KREDİ BÜYÜMESİ GERÇEKLEŞTİ

Sadece Şubat ayında Ocak ayına göre 43.5 milyar liralık kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. İzlediğimiz güven verici politikalarla, gerek kredi, gerek tahvil faizleri düşmeye devam ediyor.

BİRİLERİNİN ALGI OPERASYONUNU YIKALIM

Eylül ayından bu yana açıkladığımız her politika iç ve dış piyasalarda olumlu karşılık buldu, güveni artırdı. Hazine ihalelerinde faizlerin tamamlanması ve talebin yüksek olması ötesinde 15 gün, bir ay sonrasında ne kadar hızlı düştüğü görülüyor. Kredi kanallarını güçlendirmeye devam ediyoruz, özellikle ikinci çeyrekle birlikte çok daha güçlenerek devam edecek. Tüm paydaşlarımız nezdinde Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz. Her ay bir önceki aydan daha olumlu ve pozitif sürece şahit olacağız. Nisan ve Mayıs aylarında çok daha olumlu gelişmelerle birlikte tüm bu malum niyeti olan birilerinin algı operasyonunu yıkalım.