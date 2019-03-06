Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi ayrılıklar yaşanıyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile oğlu Veliaht Prens aynı zamanda ülkenin Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman arasında büyük kriz var.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ikili arasındaki ilk büyük çatlağın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile başladığını aktardı. Baba-oğul arasında huzursuzluk yaratan diğer bir konunun ise Yemen Savaşı olduğu kaydedildi.

ASIL KRİZ KRAL MISIR'DAYKEN PATLADI

Gazeteye göre esas kriz ise, Kral Selman'ın 2019 Şubat ayının sonlarında Mısır'ı ziyaret ettiği sırada yaşandı. Kral Selman ülkeden ayrılır ayrılmaz Veliaht Prens bin Selman, iki ayrı kararname imzalayarak Kral'dan habersiz iki atama yaptı. Bunlardan birincisi, Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen ve Suudi Arabistan'ın eski ABD büyükelçisi olan kardeşi Halid bin Selman el-Suud'u, kendi yani Savunma Bakanı Yardımcısı olarak ataması, ikincisinin ise kardeşinin yerine Washington büyükelçisi olarak Rima bin Bender'i ataması oldu. Daha önce Suudi Arabistan İstihbarat Servisinin Şefliğini de yapmış Bender bin Sultan'ın kızı olan Rima bin Bender, Suudi Arabistan'ın atanan ilk kadın elçisi olmuştu.

KRAL SELMAN BU HABERSİZ ATAMALARI TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

The Guardian'a konuşan kaynaklar, bu atamaların Kral Selman'a sorulmadan yapıldığını, hatta Kral'ın bu gelişmeleri Mısır'dayken televizyondan öğrendiğini aktardı.

KRAL 30 KİŞİLİK ÖZEL KORUMA EKİBİNİ DEĞİŞTİRDİ

The Guardian'a göre, Şubat ayındaki Mısır ziyaretinde başka bir olay daha yaşandı. Kral Selman, kendisine karşı bir hamle olabileceği konusunda sadık danışmanları tarafından uyarılmış. Mısır'dayken harekete geçen Kral, güvenlik ekibinde oğluna yakın isimlerin olabileceğini düşünerek, başkent Riyad'dan özel olarak seçilen 30 kişilik yeni bir koruma ekibini Mısır'a getirttirmiş.