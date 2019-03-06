06 Mart 2019 Çarşamba17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:00Güneş 07:25Öğle 13:21İkindi 16:32Akşam 19:07Yatsı 20:25
    • 17°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 104.178 0.43
  • Altın: 223,161 0.00
  • Dolar: 5,3951 0.09
  • Euro: 6,0980 0.12

Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi!

»
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi ayrılıklar yaşanıyor.
Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi!
Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi! Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi! Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi!

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile oğlu Veliaht Prens aynı zamanda ülkenin Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman arasında büyük kriz var.

 

Gazeteye konuşan kaynaklar, ikili arasındaki ilk büyük çatlağın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile başladığını aktardı. Baba-oğul arasında huzursuzluk yaratan diğer bir konunun ise Yemen Savaşı olduğu kaydedildi.

ASIL KRİZ KRAL MISIR'DAYKEN PATLADI

 

Gazeteye göre esas kriz ise, Kral Selman'ın 2019 Şubat ayının sonlarında Mısır'ı ziyaret ettiği sırada yaşandı. Kral Selman ülkeden ayrılır ayrılmaz Veliaht Prens bin Selman, iki ayrı kararname imzalayarak Kral'dan habersiz iki atama yaptı. Bunlardan birincisi, Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelen ve Suudi Arabistan'ın eski ABD büyükelçisi olan kardeşi Halid bin Selman el-Suud'u, kendi yani Savunma Bakanı Yardımcısı olarak ataması, ikincisinin ise kardeşinin yerine Washington büyükelçisi olarak Rima bin Bender'i ataması oldu. Daha önce Suudi Arabistan İstihbarat Servisinin Şefliğini de yapmış Bender bin Sultan'ın kızı olan Rima bin Bender, Suudi Arabistan'ın atanan ilk kadın elçisi olmuştu.

KRAL SELMAN BU HABERSİZ ATAMALARI TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

The Guardian'a konuşan kaynaklar, bu atamaların Kral Selman'a sorulmadan yapıldığını, hatta Kral'ın bu gelişmeleri Mısır'dayken televizyondan öğrendiğini aktardı.

KRAL 30 KİŞİLİK ÖZEL KORUMA EKİBİNİ DEĞİŞTİRDİ

The Guardian'a göre, Şubat ayındaki Mısır ziyaretinde başka bir olay daha yaşandı. Kral Selman, kendisine karşı bir hamle olabileceği konusunda sadık danışmanları tarafından uyarılmış. Mısır'dayken harekete geçen Kral, güvenlik ekibinde oğluna yakın isimlerin olabileceğini düşünerek, başkent Riyad'dan özel olarak seçilen 30 kişilik yeni bir koruma ekibini Mısır'a getirttirmiş.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'a yeni ambargoSuudi Arabistan'a yeni ambargoAlmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a silah satışının Mart ayı sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.
Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi!Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi!Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi ayrılıklar yaşanıyor.
ABD'li şirketin binasına saldırı! Çok sayıda ölü varABD'li şirketin binasına saldırı! Çok sayıda ölü varAfganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına düzenlenen saldırıda 17 sivilin öldüğü bildirildi.
Yahudi yerleşimciler Kudüs'te Filistinli ailenin evine el koyduYahudi yerleşimciler Kudüs'te Filistinli ailenin evine el koyduİsrail polisi korumasındaki Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Halebi ailesinin evini zorla ellerinden aldı.
ABD Dışişleri'nden S-400 açıklamasıABD Dışişleri'nden S-400 açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
Mısır'a iade edilen Hüseyin aklını yitirdiMısır'a iade edilen Hüseyin aklını yitirdiDarbeci Sisi yargıçlarının karşısına çıkarılan Muhammed Abdulhafız Hüseyin, henüz savcı sormadan suçlamaların tümünü kabul etti. Abdulhafız'ın gördüğü işkencelerden akli melekesini kaybettiği iddia edildi.
  • Pakistan'dan korkutan açıklama: Durum ciddiyetini koruyor05 Mart 2019 Salı 10:01
  • Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'05 Mart 2019 Salı 07:57
  • Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı05 Mart 2019 Salı 07:56
  • Trump ve ailesine büyük şok05 Mart 2019 Salı 07:52
  • İtalya'nın Türkiye oyunu kafaları karıştırdı05 Mart 2019 Salı 07:43
  • Pakistan-Hindistan arasında yeni kriz!05 Mart 2019 Salı 06:36
  • İngilizlerden TF-X kararı!04 Mart 2019 Pazartesi 12:18
  • Kenya'da ABD'li isimleri taşıyan helikopter düştü!04 Mart 2019 Pazartesi 11:52
  • Ülkeye geri dönüyor!04 Mart 2019 Pazartesi 03:00
  • Lopez ABD yaptırımlarıyla alay etti03 Mart 2019 Pazar 08:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri