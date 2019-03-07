Türkiye düşmanlığında son nokta!

Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimlerinde Avrupa Halkları Partisi adayı Manfred Weber, kendisinin seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini durdurma talimatı vereceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin lideri Manfred Weber, partisinin adayı olarak katılacağı Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye düşmanlığı yaparak "sempati" kazanmaya çalışan siyasetçi skandal sözler söyledi. Seçilmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olamayacağını belirten Weber, müzakerelere de son vereceğini duyurdu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Alman muhafazakarlarına konuşan merkez-sağ partinin adayı Weber, "Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler istiyor, herkes birlikte çalışmak istiyor. Ama eğer Komisyon başkanı seçilirsem, Brüksel'deki ofislere Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci ile ilgili görüşmeleri durdurmaları talimatını vereceğim. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olamaz, bunu açıklığa kavuşturalım" ifadelerini kullandı.