ABD'den yeni Türkiye ve Erdoğan açıklaması!

ABD'li üst düzey bir yetkili önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalarda Suriye, S-400, İran ve Trump-Erdoğan ilişkilerine ilişkin önemli başlıklar var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin tehditleri hakkında bir açıklama yaptı.

ABD'li üst düzey bir yetkili önemli açıklamalar yaptı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili "Biz, Türkiye ile ilişkilerimize son derece önem atfediyoruz. 60 yılı aşkın ittifak sürdürdüğümüz; ortak menfaatlere ve değerlere dayalı bir ilişki bu. Gündemimizde bizi zorlayan bazı meseleler olduğunu biliyoruz. Bu konuda bazı sıkıntılar var. Suriye, S-400, İran, bazı ABD'li yerel çalışanların alıkonulması gibi... Türkiye mahkemeleri ile yakın temas halindeyiz. Hem Türkiye hem de ABD'nin menfaatleri doğrultusunda saygı duyulacak çalışmalar yürütmekteyiz. Aramızdaki diyalog ve görüşmeler son derece zengin ve derin bir nitelik taşıyor. Devlet başkanlarımıza kadar iki ülke arasındaki ilişkiler her düzeyde sürüyor. Başkan Trump, sayın Erdoğan'a yakın sempati hissetmekte; kendisini çok sevmektedir. Kendisiyle kurduğu diyalogdan keyif almaktadır. Sayın Erdoğan da öyle. Bizleri sıkıntıya sokacak sorunlara birlikte çözüm sağlamayı umuyoruz. Son derece sağlam olan ilişkilerimizde bir noktaya geleceğimizi umuyoruz" açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın" dedi.

KAYNAK: HABERTÜRK, AA