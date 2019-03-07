"Bush'tan talep ettim, şaşırdı!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında, Türkiye'nin insansız hava araçları noktasın geldiği yeri çarpıcı bir örnekle anlattı.



24 TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarının ilk yıllarında savunma sanayisinde yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Erdoğan şöyle konuştu:

Savunma sanayinde biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şu anda bizim savunma sanayindeki yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olarak da güçlü bir konuma taşıdı.

"BUSH'TAN İHA İSTEDİK, ŞAŞIRDI! 48 SAATLİĞİNE VERELİM DEDİLER"

Şimdi biz bu adımları atarken buralardan aldığımız güçle, mesela İHA, bunu bulamıyorduk. Ben Amerika'dan Sayın Bush'tan İHA istediğim zaman adam şaşırmıştı. Bize 48 saatliğine verelim demişlerdi.

O zaman zaten Amerikalılardan SİHA almamız hiç mümkün değildi. Şimdi biz SİHA da yaptık.

"HERONLARIN TAMİRİNİ BİLE YAPTIRAMIYORDUK"

Şimdi bizim öyle bir durumumuz yok. İsrail'den aldıklarımız vardı Heron'lar. Onlar bozulduğunda tamirini bile yaptıramıyorduk.

Şimdi daha büyüklerini yapıyoruz. Bir kaç aç içerisinde onlar devreye girecek. Şimdi akıllı bombalar var. Onunla işaretlenen yeri duman ediyorsunuz.

Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niçin oralara gidiliyor diyor. Bay Kemal bundan rahatsızsa başka kim rahatsız HDP de rahatsız bugünkü konuşmasına bakılırsa Meral hanım da rahatsız.