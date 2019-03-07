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United Paris'te tarih yazdı!

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United Paris'te tarih yazdı!
Manchester United, 2-0'ın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Manchester United'a turu getiren gol 90+4'te geldi.
United Paris'te tarih yazdı! United Paris'te tarih yazdı! United Paris'te tarih yazdı!

Paris Saint-Germain ile Manchester United, Parc des Princes'da karşılaştı. Turun ilk maçında PSG'ye evinde 2-0 yenilen Manchester United, 90+4'te bulduğu penaltı golüyle rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Manchester United'ın gollerini 2 ve 30. dakikalarda Lukaku, 90+4'te penaltıdan Rashford attı. PSG'nin sayısını 12'de Bernat kaydetti.

 

Şampiyonlar Ligi tarihinde çift maçlı eleme turlarında evindeki ilk maçı 2-0 veya fazlasıyla kaybedip deplasmanda turlayan ilk takım Manchester United oldu.

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