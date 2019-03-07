PKK'ya hava savunma sistemi

Bizzat Donald Trump’ın ağzından Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD tam tersine bölgedeki askeri varlığını daha da güçlendirdi. Bölgeye yeni gözlem noktaları kuran Pentagon, terör örgütü PKK/YPG’ye ileri teknoloji askeri araç ve silah sistemleri sevk etti. ABD basınının resmi kaynaklara dayanarak verdiği habere göre Pentagon, DEAŞ operasyonları bittikten sonra Irak ordusunun hizmetindeki silah ve araçlarını geri aldı. Bu araç ve silahların önemli bir bölümü Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’ye sevk edildi. Sevkiyat ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık 2018’deki “Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasından 12 gün sonra başladı.

İŞTE SİLAHLARIN LİSTESİ

Terör örgütüne 50 adet zırhlı personel taşıyıcı Humwee, 20 adet mayına dirençli araç, 40 adet geliştirilmiş silahlı askeri taşıyıcı, 700 adet hafif anti-tank silahı, 2 bin 400 adet havan silahı (mortar), 25 mayın temizleyici (mayın silindiri) ve çeşitli patlayıcı maddeler teslim edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson da terör örgütüne silah ve araç sevkiyatını doğrulamış ancak detay vermemişti. Robertson, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusunda kontrolü tamamiyle sağlayabilmek için SDG’ye (PKK) yeterli ekipman ve silahların sağlanması çok kritik. ABD Savunma Bakanlığı ve Kongresi etkili ve verimli olan eğit-donat faaliyetlerine yaptığı fonlamalarına devam edecektir” demişti.

O TIR’LARIN YÜKÜNE DAİR ŞOK İDDİA

Bölgedeki kaynaklar da silah sevkiyatını doğruluyor. Son 2,5 ayda Irak’tan Suriye PKK’sına 12 ayrı konvoy halinde 2 bin 500 TIR dolusu silah-mühimmat ve askeri araç sevk edildi. Daha önce gündüz de yapılan sevkiyatlar son 2,5 ayda sadece geceleri gerçekleştirildi. Son günlerde de sevkiyat trafiğinde artış yaşandı. Öte yandan ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’yı korumak için kurmayı planladığı ‘Türkiyesiz güvenli bölge’ planı doğrultusunda, bölgeye gelişmiş hava savunma sistemi taşıdığı iddia ediliyor. Sistemlerin bölgedeki Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için terör faaliyetlerini izleyen Türkiye’nin İHA’larını engelleme amaçlı kullanılabileceği belirtiliyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK