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İstanbul'da katliam!

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İstanbul'da katliam!
İstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 4 kişiyi öldürdü.
İstanbul'da katliam! İstanbul'da katliam! İstanbul'da katliam!


GİRİŞ 07.03.2019 07:30 GÜNCELLEME 07.03.2019 07:32

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece adeta ölüm kustu.

 

İLK OLARAK BAŞAKŞEHİR'DE BACANAĞININ EVİNİ BASTI

Şinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için adli tıp kurumuna kaldırıldı. 

POLİS EVE GİRDİĞİNDE 2 OĞLUNUN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

2 kişinin Şinasi Gürkan tarafından öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri,  Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri ile baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları olan, Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenilirken,  Şinasi Gürkan'ın Tahtakale Mahallesi'nde kardeşini öldürdükten sonra çocuklarını arayarak eve geçmelerini söylediği ileri sürüldü. 

POLİS KATİL ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPTI

Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbulgenelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi. Esenyurt'ta bir adrese yapılan baskını Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel bizzat kendi yönetti. Yapılan operasyonda polis ekiplerinin ellerinin sürekli tetikte olması gözlerden kaçmadı. 

GÖKMEN'İN SOSYAL MEDYA HESABINDA BABASIYLA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın sosyal medya hesabında, babası ile çekilmiş videoları ortaya çıktı. Videoda, Şinasi Gürkan'ın otomobili kullanırken çalan müziğe Gökmen'in eşlik ettiği görülüyor. 

İLK OLARAK ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİ TERK OLARAK BULUNDU

Şinasi Gürkan işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Gürkan'ın kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01:30 sıralarında polis ekipleri Gürkan'ı Şişli'de kıs kıvrak yakaladı. 

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri tarafından yakalanan Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın eşinin de yaklaşık iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği öğrenildi.

ajanslar

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