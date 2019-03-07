07 Mart 2019 Perşembe17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:59Güneş 07:23Öğle 13:20İkindi 16:32Akşam 19:08Yatsı 20:27
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 103.458 0.00
  • Altın: 224,392 -0.24
  • Dolar: 5,4378 0.09
  • Euro: 6,1479 -0.02

Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme

»
Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme
Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme Ömer Halisdemir davasında önemli gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

 

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 sanıktan 5'inin iki kez, 13'ünün ise birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve "müebbet" hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu, 21. Ceza Dairesince 5 Mart'ta karara bağlandı.     

Kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.     

 

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli olduğuna dikkat çekildi.     

Kararda, sanıklardan bir kısmına yönelik ceza artırımına gidilmesinin yanı sıra bazılarına da takdir indirimi yapılmasının yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi.     

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.     

Ceza Dairesi, gerekçeli kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.     

DAVANIN GEÇMİŞİ VE HÜKÜM

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.     

Buna göre, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.     

Ayrıca söz konusu sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.     

Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak bu isimleri birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Malatya'da doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar varMalatya'da doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar varMalatya'da bir evde sabah saatlerinde yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
AK Parti’nin listesinde 18 yaşında 18 genç varAK Parti’nin listesinde 18 yaşında 18 genç varAK Parti’de aday belirleme çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara “Listelerde her dört adaydan biri kadın ve genç olacak” talimatı vermişti.
İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilirİç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilirSon dönemlerde dünyanın en gelişmiş ordularında üst üste gelen ‘internete giriş yasakları’ dijital dünyanın bir kez daha sorgulanmasını beraberinde getirdi.
Ömer Halisdemir davasında önemli gelişmeÖmer Halisdemir davasında önemli gelişmeAstsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
Kapıyı çalan büyük tehlike!Kapıyı çalan büyük tehlike!Siber saldırıların küresel ekonomiye maliyetinin 2017'de 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor, bu da küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor.
Ankara adayları Ankapark meselesini nasıl halledecek?Ankara adayları Ankapark meselesini nasıl halledecek?Ankara adayları Ankapark meselesini nasıl halledecek?
  • İstanbul'da katliam!07 Mart 2019 Perşembe 07:55
  • Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak07 Mart 2019 Perşembe 07:54
  • Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu07 Mart 2019 Perşembe 07:52
  • Şok detay ortaya çıktı!07 Mart 2019 Perşembe 07:00
  • PKK'ya hava savunma sistemi07 Mart 2019 Perşembe 06:58
  • "Bush'tan talep ettim, şaşırdı!"07 Mart 2019 Perşembe 06:49
  • ABD'den yeni Türkiye ve Erdoğan açıklaması!07 Mart 2019 Perşembe 06:46
  • Ve gerçek ortaya çıktı!07 Mart 2019 Perşembe 06:43
  • Skandal görüntülere AK Parti'den ilk tepki!07 Mart 2019 Perşembe 06:42
  • PKK kamplarına hava harekatı! Yerle bir edildi06 Mart 2019 Çarşamba 16:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri