İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

Son dönemlerde dünyanın en gelişmiş ordularında üst üste gelen ‘internete giriş yasakları’ dijital dünyanın bir kez daha sorgulanmasını beraberinde getirdi.

Rusya’da geçtiğimiz günlerde kabul edilen bir yasayla Rus ordusuna bağlı tüm personele internetten paylaşım yasağı getirilmesi, “Türkiye’de durumlar nasıl?” sorusuna neden oldu. Uzmanlara göre TSK geçtiğimiz yıl 21 maddelik bir bildirge yayınladı ancak burada yer alan hususların uygulanması ve ceza işletim sisteminde yaşanan sorunlar konunun yeterince kavranamaması sorununu da beraberinde getirdi.

YASAKLARA RAĞMEN PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

Sosyal medya konusunda yazdığı kitaplarla bilinen Dr. Levent Eraslan,yaptığı açıklamada, söz konusu bildirgeye göre askerlerin sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaları, herhangi bir dijital ortamda askeri bölgeden bir fotoğraf paylaşmalarının net bir şekilde yasaklandığını hatırlattı.

Yasaklara rağmen askerlerin paylaşımlarda bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Eraslan, "Bu ciddi bir problem. Sadece bizim için değil. Tüm dünya bu konuda kritik bir dönemeçten geçiyor" dedi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK