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Fenerbahçe, 300 milyon Euro'luk fırsatı kaçırdı

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Fenerbahçe, 300 milyon Euro'luk fırsatı kaçırdı
Fenerbahçe'nin son 10 yılda transferinde sona yaklaştığı ancak imzayı attıramadığı isimlerin şu anki değerleri toplamda neredeyse 300 milyon Euro'yu buldu.
Fenerbahçe, 300 milyon Euro'luk fırsatı kaçırdı Fenerbahçe, 300 milyon Euro'luk fırsatı kaçırdı Fenerbahçe, 300 milyon Euro'luk fırsatı kaçırdı

Son olarak Hakim Ziyech'in Ajax'ta gösterdiği performans Fenerbahçe taraftarına ''ah'' çektirirdi. Sarı lacivertliler bu durumu son dönemde çok yaşadı.

Twente forması giydiği dönemde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve sarı lacivertli formayı giymeyi kabul eden Hakim Ziyech'in transferi son anda gerçekleşmemişti. Hakim Ziyech ise Ajax'a transfer olmuştu. Bu sezon Ajax formasıyla 25 maçta 18 gol atıp, 15 asist gerçekleştiren Hakim Ziyech'in transfermarkt değeri de 35 milyon Euro oldu.

Hazard, Lewandowski, Gabriel Barbosa ve Onyekuru ilk akla gelenler

Fenerbahçe, son dönemde şu anki değeri 150 milyon Euro olan Eden Hazard'ı Lille'de oynarken, 70 milyon Euro değer biçilen Robert Lewandowski'yi Lech Poznan'da forma giyerken, 13 milyon Euro değeri olan Gabriel Barbosa'yı Santos formasını terletirken, 10 milyon Euro değeri olan Henry Onyekuru'yu ise henüz KAS Eupen'de forma giyerken keşfetmiş ancak transferlerini sonuçlandıramamıştı. (Fotospor)

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