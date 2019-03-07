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Ersun Yanal'ın Başakşehir öncesi zor kararı!

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Ersun Yanal'ın Başakşehir öncesi zor kararı!
Rizespor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de, oyuncuların formu teknik patron Ersun Yanal'ı kararsız bıraktı. Hoca, stoperde ve orta sahada yaşanan yarış sebebiyle seçim yapmakta zorlanıyor.
Ersun Yanal'ın Başakşehir öncesi zor kararı! Ersun Yanal'ın Başakşehir öncesi zor kararı! Ersun Yanal'ın Başakşehir öncesi zor kararı!

Fenerbahçe bazı mevkilerde alternatif sıkıntısı yaşarken, stoper ve orta sahada ise bolluk içinde. Harun, tartışılan formuna rağmen Volkan'ı kesemiyor. Isla ile Hasan Ali de kendi mevkilerinin tapusunu elinde tutuyor. En uçta Soldado da rakipsiz. Ancak diğer pozisyonlarda büyük bir rekabet hakim. Cezası biten Sadık ile Rize maçının kahramanı Serdar Aziz, Başakşehir maçı öncesi Ersun Yanal'ı zor bir tercihe sürüklemiş durumda. Yanal, Skrtel'in yanında kullanacağı isme henüz karar verebilmiş değil. Takımın 4-2-3-1'den 4-1-4-1'e dönmesi sebebiyle ilk 11'deki yerini kaybeden Jailson da Mehmet Topal'ı zorluyor. Topal, şimdilik pozisyonunu korusa da, genç sambacı, Ersun Hoca'nın gözüne girebilmek için büyük bir fedakârlıkla çalışıyor.


Ekici-Dirar bekleyişi

Orta alanda ise Ersun Yanal'ın işi daha zor. Tecrübeli teknik adam, gözdesi Tolgay, son maçların bankolarından Zajc ve tedavisi tamamlanan Mehmet Ekici arasında bir seçim yapmak zorunda. Son iki karşılaşmada Topal-Tolgay-Zajc üçlüsüne görev veren Yanal, Sloven oyuncunun yerine Mehmet Ekici'yi monte etmeyi düşünüyor. Ancak Ekici'nin maç eksiği de rakibin Başakşehir olması sebebiyle endişeye sebep oluyor. Kanatlarda ise Dirar konusundaki bilinmezlik Ersun Yanal'ı sıkıntıya sokmuş durumda. İyileşmesi hâlinde Faslı yıldızın yeri garanti ve sol bekte de Moses sahne alacak. Ancak. Dirar yetişemezse, Moses'i sağ açıkta kullanacak olan Yanal, solda Ayew ile Valbuena arasında bir seçim yapacak ki; bu yarışta da Ganalı bir adım önde görünüyor.

Yanal'a söz verdiler

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmana salonda egzersizle başlayan sarı-lacivertliler saha sonra sahada pas, kanat organizasyonları ve şut idmanı gerçekleştirdi. Ersun Yanal, "Kazanarak devam etmeliyiz" dediği oyuncularından üç puan sözü aldı

Ekici görev bekliyor

Kayseri deplasmanında yaşadığı sakatlık sonucu Konya ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen Mehmet Ekici, Başakşehir karşısında ilk on birde görev almak istiyor. Rize mücadelesinde son 22 dakikada oyuna dahil olan Ekici, kendini hazır hissetse de Ersun Yanal, kesin kararını maç günü verecek.

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