Milli Takım'a Trabzonspor'dan 5 isim

A Milli Takım ile anlaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni milli takım için de harekete geçti. Bu sezon kadrosunda genç Türk oyuncuları oynatarak herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'dan kadrosuna katacağı isimler için Ünal Karaman ile görüşme gerçekleştirdi. Şenol Güneş, Ünal Karaman ile Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Şenol Güneş'in yeni oluşturacağı mili takımda liderlik rolünü vermeyi planladığı Yusuf Yazıcı'nın eksik ve güçlü yönleri konusunda Ünal Karaman'dan bilgi aldığı bildirildi. Şenol Güneş'in yine tedavisi için Almanya'ya giden Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında da detaylı bir rapor istediği öğrenildi.

Şenol Güneş'in yeni kuracağı milli takımda Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'e monte etmeyi planladığını Ünal Karaman'la ile paylaştığı bildirildi. (Fotospor)