Yanal'ın istediği üç imza! Yönetime bildirdi

Fenerbahçe yönetiminin Ersun Yanal’ın en az bir yıl daha kalmasını istediği Martin Skrtel’e yaptığı teklif ortaya çıktı... 35 yaşındaki stopere şu anda kazandığının 4’te 1’i oranında bir teklif yapıldığı, bu halde bile sezon başında Rangers’tan gelen tekliften iyi olduğu bildirildi. Comolli’nin yaşı nedeniyle Skrtel’in yerine stoper tavsiyesinde bulunduğu aldığı ücreti de çok bulduğunu yönetimle paylaştığı bildirildi. Yanal’ın ise daha önce yaşlı diye gönderilen Bruno Alves’i örnek göstererek ''bunlar yaşsız oyuncular'' dediği öğrenildi.

SOLDADO VE VALBUENA’NIN MENAJERLERİ DAVET EDİLDİ

Ali Koç sözleşmesi bitecek her isimle görüşme yapacaklarını açıklamıştı… Comolli’nin hali hazırda kazandığının 4’te 1’ini teklif ettiği Skrtel’in yanı sıra Valbuena ve Soldado’yla da görüşeceği bildirildi. Fransız sportif direktörün iki oyuncunun menajerini de İstanbul’a çağırdığı bildirildi. Hem Valbuena hem de Soldado’ya teklif yapılmasını Yanal’ın istediği bildirildi.

YANAL’IN; SOLDADO, SKRTEL VE VALBUENA İSTEĞİNİN NEDENİ

Yanal’ın Skrtel’den sonra Valbuena ve Soldado’ya teklif yapılmasının istemesinin nedeni ortaya çıktı… daha önceki dönemde Terraneo döneminde sadece Emre değil Selçuk ve Bekir gibi takımın “hafızası” olan isimlerin gönderildiği için Fenerbahçe’nin bocaladığını iddia eden Yanal, yönetime sunduğu raporda, ''sezon başında Giuliano ve Josef gitmese Volkan’la son dakika anlaşma yapılmasa bu durum gelinmezdi'' dediği bildirildi. Valbuena, Soldado ve Skrtel’in belki takım için can damarı olmadığını ama “takımın hafızası” oldukları yönünde bir dizi açıklama sundu. (Fotospor)

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