07 Mart 2019 Perşembe17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:59Güneş 07:23Öğle 13:20İkindi 16:32Akşam 19:08Yatsı 20:27
    • 17°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 103.687 0.23
  • Altın: 225,203 0.12
  • Dolar: 5,4406 0.14
  • Euro: 6,1530 0.06

Afganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırı

»
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lider Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti.
Afganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırı
Afganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırı Afganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırı Afganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de eski Şii siyasetçi Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti.

Anma töreninde,  Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ülkenin eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani ve eski cumhurbaşkanı danışmanı Hanif Atmar vardı.

TOLO News, başkent Kabil'deki programda en az 10 patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, "Kabil'in batı kesiminde patlamalar olduğuna dair raporlar edildi. Soruşturma başlatıldı" dedi. Sözcü, patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

TOLO News'e konuşan bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi 14 yaralının olduğunu söyledi.

SOMALİ'DE DE SALDIRI

Somali'nin başkenti Mogadişu'da da devlet tiyatrosu yakınlarında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Afganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırıAfganistan ve Somali'de üst düzey toplantılara saldırıAfganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lider Abdul Ali Mazari'yi anma töreni sırasında şiddetli bir patlama gerçekleşti.
Pakistan-Hindistan krizinin yaşandığı Keşmir'de büyük patlama!Pakistan-Hindistan krizinin yaşandığı Keşmir'de büyük patlama!Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.
ABD'li senatörden Prens Selman'a 'çete' benzetmesiABD'li senatörden Prens Selman'a 'çete' benzetmesiABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MBS) Cemal Kaşıkçı cinayetinden sıyrılmaya çalışmakla ve "çete gibi davranmakla" suçladı.
ABD’den yeni Maduro kararıABD’den yeni Maduro kararıABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın üst düzey yetkili 77 memur ve aileleri için verilen vizelerin iptal edileceğini açıkladı.
Lavrov açık açık tehdit ettiLavrov açık açık tehdit ettiRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ABD, yasaklanmış bölgelere nükleer füze yerleştirirse, cevap vereceğiz' dedi.
Venezuela'dan Avrupa'yı sarsan hamleVenezuela'dan Avrupa'yı sarsan hamleVenezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
  • Türkiye düşmanlığında son nokta!07 Mart 2019 Perşembe 06:45
  • Suudi Arabistan'a yeni ambargo06 Mart 2019 Çarşamba 15:05
  • Kral Selman'ı hiçbirine acımadı, hepsinin üstünü çizdi!06 Mart 2019 Çarşamba 15:04
  • ABD'li şirketin binasına saldırı! Çok sayıda ölü var06 Mart 2019 Çarşamba 11:49
  • Yahudi yerleşimciler Kudüs'te Filistinli ailenin evine el koydu06 Mart 2019 Çarşamba 08:59
  • ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması06 Mart 2019 Çarşamba 08:11
  • Mısır'a iade edilen Hüseyin aklını yitirdi06 Mart 2019 Çarşamba 08:01
  • Pakistan'dan korkutan açıklama: Durum ciddiyetini koruyor05 Mart 2019 Salı 10:01
  • Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'05 Mart 2019 Salı 07:57
  • Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı05 Mart 2019 Salı 07:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri