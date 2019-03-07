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Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 açıklaması! Tarih verildi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili, "Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 açıklaması! Tarih verildi
Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 açıklaması! Tarih verildi Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 açıklaması! Tarih verildi Cumhurbaşkanlığı'ndan S-400 açıklaması! Tarih verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde "HDP de buradadır" diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu.

 

İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP… Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?

(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız. Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız. Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız. ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?

(S-400 konusu) Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı "almıyoruz" anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok.

(E-devlet uygulaması) Yaklaşık 7 bine yakın bir hizmetten bahsediyoruz. Versiyon 1.0'ın hayata geçmesi... "Bunu bu yıl bitireceğiz" dedik ve kısmet olursa bu yıl bitireceğiz. Yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız. İki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabilecek.

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