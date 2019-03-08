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Momo paniği alarma geçirdi

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Özellikle çocukları hedef alan, psikolojilerini bozan, hatta intihara süreklediği iddia edilen sanal karakter Momo, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı alarma geçirdi.
Momo paniği alarma geçirdi
Momo paniği alarma geçirdi Momo paniği alarma geçirdi Momo paniği alarma geçirdi

Dünya henüz Rusya'da başlayıp her yere yayılan Mavi Balina oyununun yarattığı korkunç sonuçlarının etkisini üzerinden atamamışken ortaya çıkan sanal karakter Momo hem aileleri hem de dünya çapında yetkilileri harekete geçirdi.

Bir sosyal medya grubu gibi başlayan Momo hikayesi çocuklara ve gençlere mesajlaşma servisi Whatsapp üzerinden ulaşarak taciz ve tehdit dolu mesajlar atıyor. Çocukları korkutmaya yönelik bu mesajlar aynı zamanda onlardan kendilerine ve etraflarına zarar vermelerini, aksi takdirde ailelerine zarar verileceğini söylüyor.

Oldukça korkutucu bir görünüme sahip olan bu sanal karakter Meksika ve İspanya'dan sonra Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya yayılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de bir anne küçük kızının intiharının Momo yüzünden olduğunu söylemiş ve yetkililerden yardım istemişti.

İddialardan bir tanesi de Momo'nun sadece telefonlardan değil Youtube üzerinden de çocuklara ulaşabildiği. Aileler Momo'nun görüntülerinin ve mesajlarının çocukların çok sevdiği çizgi film ve benzeri içeriklerin içine gizlendiğini ve çocuklar bunları izlerken bir anda ortaya çıktığını söylüyor. Video paylaşım sitesi Youtube ise böyle içeriklere rastlamadıklarını açıkladı.

Momo salgını yayılmaya devam ederken durum ülkemizdeki aileleri de endişelendirmeye başladı. Birçok veli ve öğretmen haberleşmek için kurdukları mesaj gruplarında konuyla ilgili bilgi ve uyarıları birbirleriyle paylaşmaya başladı. bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da devreye girdi.

Bakanlığın ailelere yaptığı uyarı şöyle:

"Çocuğunuzun ziyaret ettiği siteleri takip edin. İzledikleri videoları kontrol edin. Çocuğunuzun ruh halini gözlemleyin. www.guvenliweb.org.tr adresinden internetteki zararlı akımlarla ilgili bilgi edinin."

 

 

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