Hulusi Akar'dan sürpriz 'yeni askerlik sistemi' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.



Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''SİLAHTAN ARINDIRILMIŞ BÖLGEDE TÜRKİYE, İDLİB DIŞINDAKİ BÖLGEDE RUSYA''

İdlib bizim şu anda çalıştığımız önemli sahalardan birisi. Hem Rusya hem de İran'la gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Bu 17 Eylül mutabakatı önemli bir rol oynadı. Burada silahtan arındırılmış bir bölge var. 14 Şubat'ta yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Bölgedeki ateşkesin devamı bakımından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.

Radikal unsurların ayrıştırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde buradaki şartların daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK milli, manevi, mesleki değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte.

Suriye'de rejimle temasımız söz konusu değil, Rusya ile görüşüyoruz.

''MÜNBİÇ'TE BİZİM TALEBİMİZ ÇOK BASİT''

4 Eylül'de bu planın tamamlanması gerekiyordu. Biz tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, ilave görevler yapmakta hazır olduğumuzu da söylüyoruz. Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'liler var. Bu gerçek çerçevesinde bunlara silahlar verildi. Bu silahları alın, bunları Fırat'ın doğusuna geçirin, yüzde 90'ı Arap olan Münbiçlilere yönetimin devrini sağlayalım. Bizim talebimiz çok basit. Bu noktaya kadar 68 devriye yapıldı. Müşterek eğitimler yapıldı. 13 de müşterek devriye yapıldı. Bizim bir an önce bu planın uygulanması için muhataplarımızı yönlendiriyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Münbiç'e rejim girerse, YPG kalmaya devam ederse, buraya Suriyeli kardeşlerimizin dönmeyeceğini söylüyoruz. TSK ve ÖSO'nun burada olmasıyla barış ve istikrarın olabileceğini söyledik.

EVİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

314 bin 590 kişi evine dönmüş durumda. Bunun devam etmesini istiyoruz. Burada YPG'nin insanlara zulüm ettiğini BM raporlarında da kendini göstermektedir. Münbiç'te bize tehdit oluşturan YPG'nin sürekli kalmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bazı planlar varsa bunların geçerli olmadığını, sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede YPG'nin yaşamasını tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Bunu askeri, sivil herkese dile getirdiğimiz bir husus. Bu konu önemli bir konu. Bilerek veya bilmeyerek yanlış bir tercüme var. Burada bir farklılaştırma var. Biz YPG, FETÖ, DEAŞ, PKK'ya karşıyız. Biz hiçbir grupla problemimiz söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim hedefimiz TSK olarak terörle mücadele. Bizim Arapları, Kürtleri hedef almamız söz konusu değil.



GÜVENLİ BÖLGE

Orada TSK bulunacak. Orada güvenli bölge olacak. Taktik, teknik bakımından orası 440 km uzunluğunda derinlik de 30-40 km. Buradda 13 bin km alan çıkıyor. Buranın 300-500 kişi ile kontrolü mümkün değil. Orada az sayıdaki koalisyonun mücadele etmesi söz konusu değil. Bizim de kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değil. Biz herkesin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Güvenli bölge konusunda, teröristler yeni bir takım şeyler peşinde. Drone'larla saldırıda bulunuyorlar. Bunların bir şekilde 30-40 km uzaklaştırılması lazım. Teröristlerden bölgeyi temizleyince, orada Türkiye'de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz yerleşecek.

FIRAT'IN DOĞUSU

Reyhanlı'yı, Hatay'ı hatırlayın. Biz vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü operasyonu yapacağız. Ülkemizin güvenliği, bekası konusunda teröristlere yardım ve yataklık yapanlar daha geniş alanda yer tutmakta ve bunlarla da mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hazırız, yapacağız. Bunu gösterdik.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

Dağılım şöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.

Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu…. Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.