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Latin Amerika'ya savunma atağı

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Latin Amerika'ya savunma atağı
Brezilya’da nisanın ilk haftası yapılacak küresel savunma sanayii fuarına Türkiye’den 17 şirket katılacak. Yerli ve millî ürünlerle milyar dolarlık iş anlaşmaları kovalanacak.
Latin Amerika'ya savunma atağı Latin Amerika'ya savunma atağı Latin Amerika'ya savunma atağı

Türkiye'nin ihracat atağı, son dönemde katma değeri yüksek ve millî ürünleriyle öne çıkan savunma sanayisinde de kendini gösteriyor. Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı gelecek ay Brezilya'da düzenlenecek.

Dünyanın da en önemli fuarlarından biri olan LAAD Rio de Janerio 2019, 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından savunma devlerinin katılacağı fuarda, Türkiye'den, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile yaklaşık 17 şirket yer alacak. ASELSAN, TAI, OTOKAR ve Nurol Makine gibi şirketlerin katılacağı fuar kapsamında; Türkiye'nin ilk yerli ve millî taarruz helikopteri ATAK da ilk defa Latin Amerika pazarında tanıtılacak.

Toplam 450 savunma şirketinin temsil edileceği uluslararası fuara, 40 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuara katılacak Türk firmalarının öncelikli hedefleri arasında; Latin Amerika ülkelerinde yeni ortak yatırımlar, kıta pazarına açılmak, Türk savunma sanayisi ürünlerinin fiyat ve performans olarak en uygun çözümler olduğunu göstermek bulunuyor.

 

DÜNYANIN GÖZÜ ONDA

Son dönemde dünyanın farklı ülkelerinden ATAK'a talep artarken; helikopter, geçtiğimiz aylarda Brezilya Kara Kuvvetlerinin ihale listesine girmişti. Etkin atış gücü, üstün manevra kabiliyetine sahip ATAK helikopterleri, her türlü hava şartında görevini eksiksiz yerine getiriyor. ATAK, bütün bu üstün özellikleri sayesinde pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Pakistan ile Türk Savunma Sanayii tarihinin en büyük ihracat anlaşması da ATAK helikopteri ile gerçekleşti.

KAYNAK: TÜRKİYEGAZETESİ

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