Avrupa ülkesinde sürpriz gelişme!

İngiliz haber ajansı Reuters, Finlandiya'da hükümetin görevinden çekileceğini duyurdu. Reuters, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapacağını duyurdu.
Fin basını ise istifanın gerçekleştiğini ve yerel saat itibariyle 9'da, ülkenin Başbakanı Juha Sipilä tarafından istifa mektubunun Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sunulduğunu duyurdu. Yerel saatle 10.45'te bir basın toplantısı düzenleyen Sipilä istifayı resmen açıkladı.
Hükümet özellikle sosyal ve sağlık alanlarındaki başarısız politikalarıyla eleştiriliyordu.