Yıldırım, 'Bunun sözünü veriyorum' dedi ve açıkladı...

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Yıldırım, Fatih'in tarihsel olarak çok önemli bir yer olduğunu, 3 kıtada hüküm süren Osmanlı'nın, devleti buradan yönettiğini söyledi.

Fatih'i yeniden kadim hale getireceklerini ve üç medeniyetin izlerini dünyanın her tarafından gelen insanlara göstereceklerini ifade eden Yıldırım, ilçenin böylece daha fazla gelişip refaha kavuşacağını kaydetti.

Eski belediye başkanı Mustafa Demir ve mevcut belediye başkanı Hasan Süver’in Fatih’te güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Yıldırım, yerel seçimlerde, belediye başkan adayı Mehmet Ergün Turan ve kendisine destek verilmesini istedi.

İstanbul’un Türkiye’nin özeti olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“İstanbul’u görmek istiyorsan Kocamustafapaşa’ya, Sultanahmet’e gideceksin. İstanbul Türkiye’yi taşıyan bir şehirdir. Milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın ve toplanan vergilerin yarısını İstanbul tek başına üretiyor. Ekip halinde önümüzdeki beş yılda yapacağımız yatırımlarla gençlerimize, kadınlarımıza, evlatlarımıza çok daha güzel bir İstanbul hazırlayacağız. Sorunlarımızı torunlara bırakmayacağız. Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçedir. Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerek. Fatih huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Bunun sözünü veriyorum.

Bütün ilçelerde olduğu gibi Fatih’te de ulaşım, trafik, otopark en büyük sorun. Bununla ilgili hiç tereddüttüm yok çünkü Ergün Turan 800 bin aileyi ev sahibi yaptı Türkiye’de. Onun için Fatih’te bu işleri kendisiyle çok kolay yapacağız hiç merak etmeyin. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz.”

31 Mart sonrasında her şeyin çok daha güzel olacağını vurgulayan Yıldırım, Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan operasyon yapanların karşılarında milleti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı göreceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP birlikteliğinin seçim birlikteliği olmadığını dile getiren Yıldırım, “Bu dava millet davasıdır, bu dava devlet davasıdır. Bu dava toprak davasıdır, bu dava bayrak davasıdır. Bunu 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz en iyi şekilde göstermiştir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. Milletin bekası için ülkenin bağımsızlığı için alçaklara ders vermek için kurulmuş bir ittifaktır ve Türkiye’nin geleceği için bu şekilde de devam edecektir.” ifadelerini kullandı.