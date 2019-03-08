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Yıldırım, 'Bunun sözünü veriyorum' dedi ve açıkladı...

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Yıldırım, 'Bunun sözünü veriyorum' dedi ve açıkladı...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih'in maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçe olduğunu belirtti.
Yıldırım, 'Bunun sözünü veriyorum' dedi ve açıkladı... Yıldırım, 'Bunun sözünü veriyorum' dedi ve açıkladı... Yıldırım, 'Bunun sözünü veriyorum' dedi ve açıkladı...

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda buluşan  Yıldırım, Fatih'in tarihsel olarak çok önemli bir yer olduğunu, 3 kıtada hüküm  süren Osmanlı'nın, devleti buradan yönettiğini söyledi.

 

Fatih'i yeniden kadim hale getireceklerini ve üç medeniyetin izlerini  dünyanın her tarafından gelen insanlara göstereceklerini ifade eden Yıldırım,  ilçenin böylece daha fazla gelişip refaha kavuşacağını kaydetti.

Eski belediye başkanı Mustafa Demir ve mevcut belediye başkanı Hasan  Süver’in Fatih’te güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Yıldırım, yerel  seçimlerde, belediye başkan adayı Mehmet Ergün Turan ve kendisine destek  verilmesini istedi.

 

İstanbul’un Türkiye’nin özeti olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle  konuştu:

“İstanbul’u görmek istiyorsan Kocamustafapaşa’ya, Sultanahmet’e  gideceksin. İstanbul Türkiye’yi taşıyan bir şehirdir. Milli gelirimizin üçte  birini, ihracatımızın ve toplanan vergilerin yarısını İstanbul tek başına  üretiyor. Ekip halinde önümüzdeki beş yılda yapacağımız yatırımlarla  gençlerimize, kadınlarımıza, evlatlarımıza çok daha güzel bir İstanbul  hazırlayacağız. Sorunlarımızı torunlara bırakmayacağız. Fatih maneviyatın doruğa  çıktığı bir ilçedir. Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerek. Fatih  huzurun kalbi olacak, güvenliğin kalbi olacak. Bunun sözünü veriyorum.

Bütün ilçelerde olduğu gibi Fatih’te de ulaşım, trafik, otopark en  büyük sorun. Bununla ilgili hiç tereddüttüm yok çünkü Ergün Turan 800 bin aileyi  ev sahibi yaptı Türkiye’de. Onun için Fatih’te bu işleri kendisiyle çok kolay  yapacağız hiç merak etmeyin. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yolları böldük  hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük,  Türkiye’yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz.”

31 Mart sonrasında her şeyin çok daha güzel olacağını vurgulayan  Yıldırım, Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan operasyon yapanların  karşılarında milleti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı göreceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP birlikteliğinin seçim birlikteliği olmadığını dile  getiren Yıldırım, “Bu dava millet davasıdır, bu dava devlet davasıdır. Bu dava  toprak davasıdır, bu dava bayrak davasıdır. Bunu 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz  en iyi şekilde göstermiştir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur.  Milletin bekası için ülkenin bağımsızlığı için alçaklara ders vermek için  kurulmuş bir ittifaktır ve Türkiye’nin geleceği için bu şekilde de devam  edecektir.” ifadelerini kullandı.

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