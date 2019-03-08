Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde parti değiştirenlerme ilgili sert konuştu. 'İhaneti affetmeyiz, onlarla yola devam etmeyiz' diyen Erdoğan, "Menfaatleri neredeyse oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz' ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle



Dünya kadınlar günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum. Akşam hep beraber kapalı spor salonunda olacağız. Orada Türkiye olacağız. Urfa özünde sözünde hikmetinde nimetin kıymetini bilir. Bakıyorum Şanlıurfa buraya akmış... Cuma namazını bir köyde kıldık. Bütün yol böyleydi. Bu şehri anlatmaya kelimeler yetmez. Urfa bugüne kadar hep bizim yanımızda yer aldı. 31 Mart'ta da bu kader arkadaşlığımızı çok daha ileriye taşıyacağız hep birlikte.



URFA'YA TARİHİNİN EN BÜYÜK HİZMETLERİNİ GETİRDİK



Biz milletimizle birlikte yürüyoruz. Karşımızda kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz. Biz Urfa'ya tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. 17 yılda Urfa'ya 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 11 bin 970 adet derslik yaptık. Yüksek öğrenim öğrencilerine 3 bin 890 kapasiteli yurtlarla hizmet veriyoruz. Şanlıurfa, Viranşehir ve Siverek de yurt binaları açacağız. Urfalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza 7,5 katrilyon katkıda bulunduk. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin 150 yataklı Ceylanpınar devlet hastanemiz ile 30 adet sağlık merkezinin inşaatı devam ediyor.

"MARDİN'DE HIZLI TRENİN NE İŞİ VAR" DEDİ

Dün ne oldu biliyor musunuz? Mardin'e hızlı tren müjdesi verdim. Dün benim ardından bölücü terör örgütünün partisinin başındaki zat “Mardin'de hızlı trenin ne işi var” dedi. Biliyorum oraya hızlı tren gelince bunlar o trenden istifade edecekler. Yıllar yılı CHP, yapılan her şeyin karşısına dikilmedi mi? Köprülere, tünellere, Marmaray'a her şeye karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, ona da karşı çıkıyorlar. Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz? Kardeşlerim GAP'ın en önemli ayağı Şanlıurfa'dır. Şimdi yeni sulama kanalları yapıyoruz. Suruç Tüneli'ni sizlerle beraber hizmete açtık mı? Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda yaklaşık 10 katrilyon destek verdik. Tarımsal sulamada yaptığımız yüzde 12'lik indirimi devam ettiriyoruz.



39 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ



Şanlıurfa'da bir gıda olmak üzere iki adet toplam 5 yeni organize sanayi merkezi daha kuruyoruz. Buralarda 39 bin kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Elektrik sorunun da çözüyoruz. Şehrimize bir teknopark bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. İşadamlarımızı 6,5 katrilyon TL'lik yatırım desteği sağladık.



BU TRENDEN İNEN BİR DAHA BİNEMEZ



Ülkemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Bazı tezgahlara, oyunlara sakın gelmeyiniz. Neymiş beyefendi aday olmamış... Ne dava var ne bir şey... Menfaat nerede ise oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz. Kimle yola çıktıysak ihanet etmezse onla yola devam ederiz.



MİLLETİN HUZURUNU KİM KAÇIRIYORSA...



Şanlıurfa'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalmıyorsun Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cudi'de Gabar'da inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Benim milletimin huzurun kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız.