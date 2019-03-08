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Trump rahat durmuyor! Türkiye ek vergi ödeyecek

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Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, ABD'nin tercihli ticareti sona erdirmesi sonrasında ek 63 milyon dolar gümrük vergisi ödemek zorunda kalacağını belirtti.
Trump rahat durmuyor! Türkiye ek vergi ödeyecek
Trump rahat durmuyor! Türkiye ek vergi ödeyecek Trump rahat durmuyor! Türkiye ek vergi ödeyecek Trump rahat durmuyor! Türkiye ek vergi ödeyecek

Açıklamalarıyla sürekli Türkiye ve Türkiye ekonomisini hedef alan Trump'ın son hamlesinin Türkiye'ye maliyeti belli oldu. Trump'ın geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'ne gönderdiği mektupta "Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş  Tercihler Sistemi (GTS) Programından çıkarmak niyetimi size bildiriyorum." demişti. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu hamleyle birlikte Türkiye'nin 63 milyon dolarlık ek gümrük vergisi ödeyeceği bilgisini verdi. Uzmanlar, ABD'nin bu hamleyi Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'lerin alımını engellemek için yaptığını belirtiyor.

 

Bakan Pekcan'ın  konuşmasından satırbaşları:

Türkiye, ABD'nin tercihli ticareti sona erdirmesi sonrasında ek 63 milyon dolar gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak. 

 

Hal Yasası'nda çalışmalar bitti. Perakende Yasası'nda paydaşlarla iletişimdeyiz. Yöresel ürünler marketlerde bulunacak. O bölgenin ürünlerinin olmasını sağlayacağız, bölgeye de destek olacak. 

81 ilde denetimlere devam ediyoruz. Sebze meyve hariç ürünlerde dengelenme sağlandı.  Fahiş fiyat artışı en çok İstanbul hallerinde var. Denetim piyasasında denge sağlandı. Denetimler sonucunda savunma istedik. 

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