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İngilizler çizgiyi fena aştı!

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İngiliz gazete Türkiye'nin Rusya ile anlaşmasının Batı'yı böldüğünü iddia ederek S-400 alınmaması konusunda akıl vermeye kalktı.
İngilizler çizgiyi fena aştı!
İngilizler çizgiyi fena aştı! İngilizler çizgiyi fena aştı! İngilizler çizgiyi fena aştı!

The Times gazetesi bugünkü başyazısında Türkiye'nin Rusya'dan teslimatını beklediği S-400 füze savunma sistemi ile ilgili gelişmeleri yorumladı.

 

"GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEYE GİRİYOR"

Türkiye'yi üzeri bir şekilde uyarmaya kalkan gazete, "Türkiye'nin Rus füze sistemi satın alması NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor ve Batı'yı daha da bölüyor" ifadesini kullandı.

 

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "S-400 anlaşmasını yeniden düşünmesi" çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİNE VURGU

Times'ın başyazısı, Türkiye'nin kıtalararası konumu nedeniyle geleneksel olarak Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak görüldüğü ifadesiyle başlıyor, Türkiye'nin Batı ittifakında uzun zamandır sürdürdüğü konumundan uzaklaştığı belirtiliyor.

KARARLI TUTUMU GÖRDÜLER

Ardından Türkiye'nin NATO ve ABD'den gelen uyarılara rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaya kararlı olduğu vurgulanıyor.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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