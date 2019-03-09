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Vatandaş akın etti: 2 günde 10 bin başvuru

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TOKİ tarafından 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesine vatandaş akın etti.
Vatandaş akın etti: 2 günde 10 bin başvuru
Vatandaş akın etti: 2 günde 10 bin başvuru Vatandaş akın etti: 2 günde 10 bin başvuru Vatandaş akın etti: 2 günde 10 bin başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde müjdesini verdiği, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesine 2 günde 10 bin 820 kişi başvurdu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) internet sitesi gelen yoğun ziyaretçi nedeniyle kilitlendi ve site kapasite artırımına gitmek durumunda kaldı. Çağrı merkezlerinde de telefon trafiği arttı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 6 Mart itibarıyla talep toplamaya başladıklarını bildiren Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir ısrarla kültüre, tarihe, insana ve tabiata uygun bir şehircilik vurgusu yaptığını hatırlattı. Bulut, bu talimat doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını belirterek, vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapmış oldukları tespitler ile konut açığı olan yerleri belirlediklerini söyledi.

 

KURA ÇEKİLECEK

Bulut, çok yoğun bir ilgi olduğunu ve talep toplama işlemlerinin 19 Nisan’a kadar devam edeceğini bildirdi. Kontenjanı aşan talep olacağını öngördüklerini anlatan Bulut, fazla talep olması halinde noter huzurunda kura çekerek, hak sahiplerini belirleyeceklerini aktardı. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802’si ise 3+1 olacak. Bulut, “Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64” dedi.

 

36 AYDA TESLİM

Gelen yoğun talep ihale sürecini de hızlandırdı. Ömer Bulut, bazı projelerde ihale sürecinin tamamlandığını bazılarında ihale sürecine girildiğini söyledi. İhalesi henüz başlamayan projeler ise bir an önce ihale edilecek. Projesi ihale edilen evler 36 ay içinde tamamlanıp teslim edilecek.

5 KATI GEÇMEYECEK

Projelerin hazırlanması sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de etkisiyle arsa tahsislerinde ve planlama aşamasında hızla tamamlandığının altını çizen Bulut, bu yeni projelerin insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurguladı. Bulut, ayrıca doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu projeler olacağını belirterek, “Projelerde önem ve öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi de mutlaka binaların az katlı olması. Bu nedenle binalar bodrum dahil 5 katı geçmeyecek. Bu bağlamda Ayazma’da da kat sayısıyla ilgili revize yaptık” bilgisini verdi.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN

* Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan
* En az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan
* Emekliler 25 Mart-5 Nisan
* Diğerleri 6 Mart 19 Nisan

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

* 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi ve yaşının en az 25 olması
* TOKİ’den daha önce konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmak,
* Kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak. (3+1’lerde 18 yaşını geçmiş çocuklar başvurabilir)
* Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması. (3+1 konutlarda gelir şartı da yok.)

BAŞVURULAR HALK VE ZİRAAT BANKALARINA

Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek. Kişi aynı ilde tek başvuruda bulunacak. Yani İstanbul’da Başakşehir için başvuran aynı zamanda Silivri ya da Tuzla’daki evler için de başvuramayacak. İçlerinden birini seçecek. Çoklu başvurular iptal edilecek. İstanbullu başvurularını sadece Halk Bankası’na yapacak

Yenişafak

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