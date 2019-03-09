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Çete resmen çökertildi!

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Çete resmen çökertildi!
Ankara'da kendilerine "Mayalılar" ismini veren ve çökertilen hırsızlık çetesinin son üyesi yakalandı.
Çete resmen çökertildi! Çete resmen çökertildi! Çete resmen çökertildi!


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık  Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart Pazartesi günü bir kişiye ait yaklaşık 100 bin  lira paranın bulunduğu çantayı alıp kaçan kapkaççının yakalanması için çalışma  başlattı.

 

Olayın yaşandığı çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kamerası  kayıtlarını incelemeye alan ekipler, çantayı alıp kaçtığı belirlenen cezaevi  firarisi Garip Mayalı'yı (25) takibe alarak, bulunduğu araçta yakaladı.

Garip Mayalı'nın Ankara'da kendilerine "Mayalılar" ismini veren  ve  çökertilen hırsızlık çetesinin son üyesi olduğu belirtildi.

 

Mayalı'nın hırsızlık, kapkaççılık, uyuşturucu madde temin etme, mala  zarar verme, başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanmak gibi 45 suç  kaydının ve 17 yıl da kesinleşmiş infaz cezasının bulunduğu öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı  dosyadan tutuklandı.

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