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'Süper' kapışma

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'Süper' kapışma
Ligdeki son iki maçta dört puan toplayarak çıkışa geçen Fenerbahçe, kritik virajda lider Başakşehir’e konuk olacak.
'Süper' kapışma 'Süper' kapışma 'Süper' kapışma

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında bugün deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Süper Lig’deki son iki maçında Beşiktaş’la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor’u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Medipol Başakşehir, ligde bugüne kadar Fenerbahçe ile sahasında oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alarak rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. En yakın takipçisi Galatasaray’ın 8 puan önünde 54 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, sarı-lacivertlilere karşı da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Turuncu-lacivertlilerin bu müsabakadaki en büyük kozu ise saha avantajı. Evindeki son yenilgisini 1 Aralık 2018’de DG Sivasspor maçında 1-0’lık skorla alan Abdullah Avcı’nın takımı, bu müsabakadan sonra Fatih Terim Stadyumu’nda kaybetmedi. Başakşehir, söz konusu istatistiği Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor. Başakşehir, Kanarya’ya karşı evinde oynadığı müsabakalarda büyük üstünlük kurmuş durumda. Turuncu-lacivertli ekip, şimdiye kadar ligde Fenerbahçe’yi 10 defa konuk etti. Avcı’nın öğrencileri, söz konusu maçlarda 7 galibiyet alırken, 2 defa ise mağlup oldu. 1 maçta da beraberlik bozulmadı. Başakşehir’in attığı 16 gole, sarı-lacivertli takım 9 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Başakşehir’de oynanan son mücadeleyi Fenerbahçe 2-0’lık skorla kazanmıştı. Fenerbahçe, aynı zamanla bu galibiyetle Medipol Başakşehir’in 31 maçlık iç saha yenilmezliğine de son vermişti.

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