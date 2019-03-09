Ali Koç duyurmuştu! Resmen başlıyor!

Ali Koç bir kez daha, “Çok yakın bir zamanda camiamızın geleceği açısından mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz” diyerek bağış projesi hakkında taraftarlardan süre istedi.

Kampanya sloganları olarak Dortmund’dan esinlenilerek “We Are Fenerbahçe” ve Ali Koç’un seçim sürecinde kullandığı “Tam Zamanı Şimdi” ve “Kalpler Bir” gibi vurucu cümleler üzerinde duruluyor.

Burhan Karaçam’ın verdiği bilgilere göre ismi belirlendikten sonra kulübün hesap numaraları verilecek. Taraftardan destek istenecek. Ayrıca cep telefonu üzerinden mesajlarla da yardım talep edilecek. Kampanyanın Mart ayı bitmeden start alması bekleniyor.



ALT SINIR '10 TL'



İddialara göre alt bağış sınırı 10 TL olacak. Yapı Kredi Bankası, kredili özel destekte bulanacak. İlk büyük bağışlar ise Dinçkök Ailesi’nden 5 Milyon TL ve Koç Ailesi’nden de 10 Milyon TL olarak gelecek. (Fotospor)